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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Що зміниться на Донбасі після президентських виборів?

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      Путін почне тиснути на нового президента України
      Путін почне тиснути на нового президента України / Фото з відкритих джерел

      Путін спробує чинити тиск на нового президента щодо конфлікту на Донбасі. Судячи із заяв кандидата у президенти Володимира Зеленського, він не збирається іти на компроміс з Росією в ключових питаннях.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      "Не Україна розпочала війну. Тому, на жаль, ми не можемо вирішувати, коли вона припиниться. Ми лише можемо зробити так, щоб цілі Путіна не були реалізовані і не програти. І введення місії ООН на Донбас залежить винятково від Росії. Кремлю Донбас не потрібен, це інструмент впливу на Україну", – нагадує Олександр Хара.

      За його словами, якщо ціна продовження агресії на Донбасі для Росії буде надто високою, то тоді Москва шукатиме компроміси. Хоча Кремль вважає компромісом тільки за рахунок українських інтересів. При цьому, вважає дипломат, зміна переговорного формату ні на що принципово не вплине.

      Які результати першого туру виборів президента України? За офіційними результатами ЦВК, у першому турі виборів президента перемогли Володимир Зеленський (30,24%) і Петро Порошенко (15,95%). Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

      Формат Будапештського меморандуму складно реалізувати, і сенсу немає. Якщо в Росії зростатимуть економічні проблеми, а вже є певні ознаки, тоді вони можуть піти на поступки. Приміром, щодо миротворців. Це означатиме, що РФ хоче заморозити конфлікт на Донбасі. Але оптимізму мало. Вочевидь, при новому президентові нас чекає те саме, що й зараз,
      – зазначає Хара.

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      Як наголошує експерт, Путін шукатиме можливість підірвати довіру до нового президента. На його думку, у відношенні до Зеленського це досить вправно робить і нинішній президент України. Порошенко постійно піддає сумніву інтелектуальні і фізичні спроможності Зеленського. І таким чином розділяє суспільство. Крім того, Олександр Хара не виключає послаблення санкційного режиму.

      "Друзі Путіна спробують послабити санкційний режим, якщо виграє Зеленський. Кримські санкції залишатимуться, поки півострів буде окупований. Щодо Донбасу – можуть бути питання. Санкції ЄС, пов’язані з актом агресії Росії в Азовському морі в листопаді 2018 року, – символічні. Але і їх ЄС ухвалив з великою напругою. Це сигнал, що в санкційному режимі можуть бути негативні для нас зміни", – розповідає Хара.

      Як Порошенко і Зеленський бачать вирішення конфлікту на Донбасі? Розбіжностей між кандидатами у питанні відсічі збройній агресії Росії немає. Зеленський і Порошенко покладають сподівання на силу дипломатії, а не зброї. Володимир Зеленський сподівається на підписантів Будапештського меморандуму і партнерів з ЄС. Він планує ставити перед ними "питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки". Про окупований Крим він у своїй програмі не згадує, але його штаб відповів, що Крим – це Україна, а після його звільнення від Росії має відбутись повноцінна реінтеграція.

      президентські вибори 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Петро Порошенко Володимир Зеленський Володимир Путін
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