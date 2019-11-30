Що зміниться у грудні: перерахунок пенсій та соцвиплат, 5G, нові гроші та електронні права

З 1 грудня в Україні відбудеться перерахунок пенсій. Так само зміниться і розмір прожиткового мінімуму. У 6 містах України проведуть тестування 5G-інтернету. Нацбанк вводить в обіг нові номінали монет. КПВВ на Донбасі переходять на зимовий час. Українці зможуть "насолодитися" електронними правами. Напередодні свят лоукостери пропонують зимові знижки. На Київщині пройде пробний перепис населення.

Як ці та інші зміни вплинуть на життя українців – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Перерахунок пенсій

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З 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становив 1564 гривні. Відповідно, такою ж була і пенсія з втрати працездатності.

З 1 грудня 2019 року прожитковий мінімум становитиме 1638 гривень. Тому й розмір мінімальної пенсії для людей, які втратили працездатність, підвищать до цієї позначки (на 74 гривні більше).

Натомість розмір максимальної пенсії зросте на 740 гривень і становитиме 16 тисяч 380 гривень.

Перерахунок пенсій здійснюватиметься автоматично, а пенсіонерам не доведеться звертатися до Пенсійного фонду.

Зміна прожиткового мінімуму

Перерахунок пенсій став наслідком зростання прожиткового мінімуму, яке відбудеться з 1 грудня. Він зросте на 91 гривню і з наступного місяця становитиме 2027 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення з грудня 2019 року буде такий прожитковий мінімум:

для дітей до 6 років : зросте до 1779 грн;

: зросте до 1779 грн; для дітей від 6 до 18 років : зросте до 2218 грн;

: зросте до 2218 грн; для працездатних осіб : зросте до 2102 грн;

: зросте до 2102 грн; для осіб, які втратили працездатність: зросте 1638 грн.



Як прожитковий мінімум і мінімальна зарплата змінюватимуться у 2020 році / інфографіка 24 каналу

5G-інтернет

У грудні в Україні розпочнеться тестування мережі мобільного зв'язку 5G. Тестові роботи проведе шведська телекомунікаційна компанія Ericsson, спільно із українським мобільним оператором lifecell.

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Тестування п'ятого покоління мережі відбудеться у 6 українських містах:

Києві;

Одесі;

Дніпрі;

Харкові;

Черкасах;

Львові.

Нові гроші

З 20 грудня в обіг увійдуть нові монети номіналом 5 гривень. На них, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький. Новими монетами можна буде розраховуватися паралельно з банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу, поки монети поступово він не витіснять банкноти в обігу.



Монета номіналом у 5 гривень

Крім того, Нацбанк оновив дизайн банкнот у 50 та 200 гривень. Нові купюри з портретом Михайла Грушевського увійдуть в обіг вже з 25 грудня. Нові купюри успадкували дизайн нового покоління гривні номіналом у 20, 100, 500 і 1000 гривень.



50 гривень нового зразка

Пробний перепис населення

З 1 грудня, в Україні розпочнеться пробний перепис населення, який має на меті підготовку до всеукраїнського перепису у 2020 році. Пробне анкетування буде проведено у частині Оболонського району Києва та Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області.

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Участь в анкетуванні зможуть взяти усі охочі, але лише з числа тих, хто проживає на території, де проводиться пробний перепис. Для цього потрібно:

з 1 по 10 грудня – самостійно заповнити онлайн-анкету на спеціальному порталі Держстату;

з 14 по 23 грудня – надати відповіді переписувачу, який завітає до вашого помешкання і заповнить анкету;

з 14 по 23 грудня – прийти до переписного відділу або інструкторської дільниці та надати відповіді на питання анкети.

Електронні права

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше заявив, що українці зможуть "насолодитися" електронними правами вже у грудні 2019 року.

Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації "100 днів роботи уряду". Тобто це середина грудня, але у нас все буде готово вже на початку місяця,

– уточнив міністр.

Зміна графіку роботи на КПВВ на Донбасі

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі ООС переходять на зимовий графік роботи. Пропуск осіб через КПВВ з 1 грудня буде здійснюватися щоденно з 8 до 17 години.



Графік роботи КПВВ на Донбасі у зимовий час

Святкові знижки на польоти

У грудні лоукостери запускають акційні ціни на польоти напередодні свят. Зокрема, зі святковими пропозиціями виступила компанія Wizz Air, яка регулярно пропонує знижки на популярні рейси.

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Так наразі діють знижки у європейські міста напередодні католицького Різдва:

Київ – Берлін (24 грудня) – 971 грн; (16 і 18 грудня) усього за 670 грн;

Київ – Відень (14 грудня) – 768 грн;

Київ – Будапешт (16, 18 і 19 грудня) – 768 грн; (11-13 грудня) – 874 грн.

Львів – Берлін (18 грудня) – 768 грн; (20 грудня) – 873 грн;

Львів – Копенгаген (4, 11, 18 і 15 грудня) – 475 грн.



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