Що змусить Росію відступити з Європи: відповідь США

Збільшення обсягів експорту природного газу зі Сполучених Штатів Америки до країн Європи, порушить монопольні позиції Росії на регіональному ринку газу та змусить Кремль відступити.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео під час промови щодо дипломатії в економіці в Економічному клубі Детройта, передає прес-служба Держдепу.

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Збільшення нашого експорту відіграє дійсно центральну роль для нашої безпеки. Якщо ми зможемо збільшити експорт природних ресурсів в Європу, ми зможемо змусити Росію відступити,

– заявив чиновник.

Помпео також наголосив, що подібну політику США зможуть запровадити в Азії, щоби змусити відступити Китай.

Водночас, державний секретар США позитивно відзначив зусилля американського газовидобувного бізнесу, який розширює географію продажу своєї продукції за кордон.