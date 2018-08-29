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Смартфон Poco F1 повністю розібрали та роздивились зсередини: відео

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Poco F1 повністю розібрали
Poco F1 повністю розібрали / Фото з вільних джерел

Нещодавно представлений Pocophone F1 від Xiaomi позиціонують як один із найбільш доступних смартфонів на базі процесора Snapdragon 845. Автори YouTube-каналу Tech Updates вже отримали новинку і встигли повністю розібрати її, вивчивши конструкцію ґаджета.

Про це повідомляє GSMArena.

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Судячи з відео, смартфон розбирається досить просто після видалення гвинтів, розташованих в нижній частині. Більшість важливих компонентів захищені додатковою пластиковою пластиною, яка кріпиться стандартними гвинтами. У верхній частині смартфона розмістилися розмовний динамік, фронтальна камера, інфрачервоний сенсор та інші датчики, які використовуються при скануванні особи.

Мідна трубка, яка служить для відводу тепла від процесора, знаходиться під усіма компонентами, включаючи акумулятор місткістю 4 000 міліампер годин. Для кращого розсіювання тепла виробник використовує термопасту, нанесену на процесор. За рахунок модульності більшості елементів розбирання пристрою максимально просте.

Poco F1 розібрали на деталі – дивіться відео

 

Відзначимо, що самостійне розбирання смартфонів призводить до втрати гарантії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Poco Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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