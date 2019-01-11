Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі

У Міністерстві культури України заявляють, що з Києво-Печерської Лаври зникло вісім ікон, дерев'яна чаша та хрест. Їх не знайшли під час інвентаризації цінностей у храмі.

Про це повідомив заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, колишній член громадської ради при Міністерстві культури України Богдан Кожушко, пише "Радіо Свобода".

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Раніше 24 канал писав, що Міністерство культури України перевірило основний та науково-допоміжний фонд Києва-Печерського історико-культурного заповідника. Комісія не дорахувалася 10 предметів.

Відсутні вісім ікон. Всі ікони 19 століття. Відсутній також дерев’яний потир (чаша — 24 канал) і хрест,

– сказав він.

Експерт також уточнив, що наразі немає інформації щодо точної вартості зниклих речей.

"В тому списку, що мені надали, немає оцінки вартості зниклих речей", – пояснив Кожушко.

До слова, раніше міністр культури України Євген Нищук заявив, що під час інвентаризації Києво-Печерської лаври виявили зникнення кількох цінних ікон. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження.



Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, які було передано лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову