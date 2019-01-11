21:49
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі

      710 Читать новость на русском
      Стало відомо, які цінності зникли із Києво-Печерської лаври
      Стало відомо, які цінності зникли із Києво-Печерської лаври / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві культури України заявляють, що з Києво-Печерської Лаври зникло вісім ікон, дерев'яна чаша та хрест. Їх не знайшли під час інвентаризації цінностей у храмі.

      Про це повідомив заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, колишній член громадської ради при Міністерстві культури України Богдан Кожушко, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також: В УПЦ МП зухвало відповіли на заяву Мінкульту про зникнення цінностей з Києво-Печерської лаври

      Раніше 24 канал писав, що Міністерство культури України перевірило основний та науково-допоміжний фонд Києва-Печерського історико-культурного заповідника. Комісія не дорахувалася 10 предметів.

      Відсутні вісім ікон. Всі ікони 19 століття. Відсутній також дерев’яний потир (чаша — 24 канал) і хрест,
      – сказав він.

      Експерт також уточнив, що наразі немає інформації щодо точної вартості зниклих речей.

      "В тому списку, що мені надали, немає оцінки вартості зниклих речей", – пояснив Кожушко.

      До слова, раніше міністр культури України Євген Нищук заявив, що під час інвентаризації Києво-Печерської лаври виявили зникнення кількох цінних ікон. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

      Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, які було передано лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову

      Теги: Новини політики Релігія Новини України Новини Києва УПЦ МП Розслідування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему
      сьогодні , 20:00 Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему
      Світлана Попова 393
      Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"
      сьогодні , 19:02 Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"
      Артем Овдієнко 210
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1682
      Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі: інфографіка
      сьогодні , 19:01 Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі: інфографіка
      4748
      Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      сьогодні , 18:00 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      2684
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      У Генштабі ЗСУ підтвердили випадки вилову призовників на вулицях
       10 грудня 2018 , 19:13
      Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки
       13 грудня 2018 , 14:00
      Завтра Шулявський міст перекриють на півтора року
       17 серпня 2018 , 14:01
      Як лідери Динамо відпочивають: від України до Мальдівів – райські фото, сексапільні красуні, відвертість і футболісти Шахтаря
       24 грудня 2018 , 09:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук