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Що зробити з ялинки після свят: несподіване рішення

16:09, 8 січня 1721 Читать новость на русском
Що зробити з ялинки після свят
Що зробити з ялинки після свят / unsplash

Не поспішайте викидати натуральну новорічну ялинку після свят. Адже за допомогою гілочок ялинки можна зробити натуральне та корисне мило.

Розтопіть спеціальну мильну основу або звичайне дитяче мило на водяній бані або в мікрохвильовій печі і на кожні 100 г додайте 1 чайну ложку голок ялинки. Якщо дерево дуже висохло, краще попередньо замочити голки в воді, а потім подрібнити їх у блендері або кавомолці.

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Добре помішуйте, поки основа не почнеться трохи застигати: так голки рівномірно розподіляться по милу. Потім вилийте суміш у форму і залиште на пару годин.

Використовувати для прикраси мила ручної роботи можна і ялинові шишки, і цілі голки. Ефірні олії, що містяться в ялини і сосни, розслаблюють, знімають головний біль і попереджають застуду.

Мило ручної роботи
Мило ручної роботи

Теги: Новини України LifeStyle Новорічні свята Поради
Джерело: Lifehacker
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