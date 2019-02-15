Що з'явиться на місці кінотеатру "Загреб" у Києві: фото

Кінотеатр "Загреб" планують знести. На його місці інвестори зведуть громадську будівлю. Чиновниця КМДА запевнила, що земля за адресою кінотеатру нікому не належить.

Кінотеатр "Загреб", зведений у 1980-х роках у Голосіївському районі, мають знести. Так вирішила постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Тепер проект рішення мають затвердити в Київраді. Про це повідомляє "Вечірній Київ".

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На місці кінотеатру зведуть будівлю громадського призначення з приміщеннями кінотеатру, коментують виданню в КМДА. До будівництва залучать інвесторів.

Після визначення переможця інвестиційного конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору відбудеться відшкодування інвестором вартості будівель,

– пояснює директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

Інвестор буде зобов'язаний безоплатно передати комунальній власності Києва площі, відповідні площам кінотеатру зараз.

Як виглядатиме будівля після реконструкції:



Як зазначає чиновниця, "Загреб" не включений до програми приватизації комунального майна, і земельна ділянка за адресою кінотеатру нікому не належить. За адресою "Загребу" можна зводити будівлі громадського призначення, кінотеатр в тому числі, зазначає Мельник.

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