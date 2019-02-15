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      Що з'явиться на місці кінотеатру "Загреб" у Києві: фото

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      Що з'явиться на місці кінотеатру "Загреб", котрий планують знести
      Що з'явиться на місці кінотеатру "Загреб", котрий планують знести / Фото з відкритих джерел

      Кінотеатр "Загреб" планують знести. На його місці інвестори зведуть громадську будівлю. Чиновниця КМДА запевнила, що земля за адресою кінотеатру нікому не належить.

      Кінотеатр "Загреб", зведений у 1980-х роках у Голосіївському районі, мають знести. Так вирішила постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Тепер проект рішення мають затвердити в Київраді. Про це повідомляє "Вечірній Київ".

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      На місці кінотеатру зведуть будівлю громадського призначення з приміщеннями кінотеатру, коментують виданню в КМДА. До будівництва залучать інвесторів.

      Після визначення переможця інвестиційного конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору відбудеться відшкодування інвестором вартості будівель,
      – пояснює директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

      Інвестор буде зобов'язаний безоплатно передати комунальній власності Києва площі, відповідні площам кінотеатру зараз.

      Як виглядатиме будівля після реконструкції:


      Як зазначає чиновниця, "Загреб" не включений до програми приватизації комунального майна, і земельна ділянка за адресою кінотеатру нікому не належить. За адресою "Загребу" можна зводити будівлі громадського призначення, кінотеатр в тому числі, зазначає Мельник.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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