Будинок Гоголя в Одесі законсервують, адже в будь-який момент 200-літня будівля може завалитися. Два роки тому впав дах, який розтрощив перекриття. Аби вберегти те, що залишилось потрібно якнайшвидше провести консервацію.

Однак складність ще й у тому, що квартири у будинку приватизовані. Тож в мерії й шукають власників. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Будинок відомого на весь світ письменника Миколи Гоголя розташований у самісінькому центрі Одеси. Саме тут Гоголь написав другу частину легендарної збірки "Мертві Душі". Та зараз – тут небезпечно перебувати. Дірки в стінах та даху. Будівля може обвалитися у будь-який момент.

Перекриття перебувають в аварійному стані. Можливі зрушення майже всіх ділянок, є наскрізні повалення, починаючи з даху до першого поверху,

– зазначив ректор Одеської будівельної академії Анатолій Ковров.

Що каже мерія?

У міські раді кажуть, що будинок Гоголя перебуває у приватній власності, і мав би підтримуватися за гроші ОСББ. Втім власники, а їх двоє, скоріше навмисно його занедбують, щоб потім збудувати на його місці, новобудову або ТЦ.

Люди, скориставшись своїм правом, відкупили і приватизували квартири, організували в цьом будинку ОСББ з двох людей і двох власників. Вони повинні були укласти відповідні охоронні договори, але цього не зробили,

– наголосив мер міста Геннадій Труханов.

Чому вирішили реставрувати будинок?

Дім Гоголя побудовали у 1836 році. Він є пам'яткою архітектури. Щоб зберегти культурну спадщину в міськраді вирішили відреставрувати будинок. Зібрали експертну комісію і вирушили на місце, щоб оцінити, які саме роботи потрібно буде виконати.

В першу чергу ми маємо укріпити те, що є, а потім законсервувати. Бюрократичні питання можуть затягнутися, а будинок деградує. Це катастрофа, тому що після повалення уже нічого буде відновлювати,

– вважає Ковров.

Коли розпочнуться підготовчі роботи у міськраді поки не кажуть. Чекають поки архітектори складуть план потрібних робіт. Тоді й стане зрозуміло, скільки це коштуватиме міському бюджету.

Де розташований будинок Гоголя – карта