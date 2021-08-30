Тому перехожий розбив вікно автомобіля, щоб надати першу допомогу. Після цього він викликав туди швидку.
Інший випадок На Київщині водієві стало погано: некероване авто наробило лиха – фото
Почав трястися та знепритомнів
За словами очевидців, правоохоронець знепритомнів і почав трястися. В мережі припустили, що в нього був приступ епілепсії.
Чому це трапилося – поки невідомо. Офіційно цю подію в Поліції Одещини не коментували.
Поліцейський знепритомнів за кермом / Фото телграму "Ху***я Одесса"
Водії непритомніють досить часто
- 28 травня у Львові водій позашляховика знепритомнів за кермом на світлофорі. Йому хотіли надати медичну допомогу, проте вже було пізно. Лікарі по прибуттю лише констатували смерть.
- 24 червня в Києві під час руху знепритомнів водій трамваю. Йому допомогла прийти до тями водійка іншого трамваю. Інцидент пояснили надзвичайною спекою. В кабіні водія тоді було 47 градусів.
- В Одесі 30 липня маршрутка врізалася в трамвай на перехреcті. Згодом у мережі повідомили, що це сталося, через те, що водій автобуса зомлів прямісінько за кермом. Швидкість руху була невеликою, тому ніхто не постраждав.