Тому перехожий розбив вікно автомобіля, щоб надати першу допомогу. Після цього він викликав туди швидку.

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Почав трястися та знепритомнів

За словами очевидців, правоохоронець знепритомнів і почав трястися. В мережі припустили, що в нього був приступ епілепсії.

Чому це трапилося – поки невідомо. Офіційно цю подію в Поліції Одещини не коментували.



Поліцейський знепритомнів за кермом / Фото телграму "Ху***я Одесса"

Водії непритомніють досить часто