Тому перехожий розбив вікно автомобіля, щоб надати першу допомогу. Після цього він викликав туди швидку.

Інший випадок На Київщині водієві стало погано: некероване авто наробило лиха – фото

Почав трястися та знепритомнів

За словами очевидців, правоохоронець знепритомнів і почав трястися. В мережі припустили, що в нього був приступ епілепсії.

Чому це трапилося – поки невідомо. Офіційно цю подію в Поліції Одещини не коментували.

В Одесі поліцейський знепритомнів за кермом
Поліцейський знепритомнів за кермом / Фото телграму "Ху***я Одесса"

Водії непритомніють досить часто

  • 28 травня у Львові водій позашляховика знепритомнів за кермом на світлофорі. Йому хотіли надати медичну допомогу, проте вже було пізно. Лікарі по прибуттю лише констатували смерть.
  • 24 червня в Києві під час руху знепритомнів водій трамваю. Йому допомогла прийти до тями водійка іншого трамваю. Інцидент пояснили надзвичайною спекою. В кабіні водія тоді було 47 градусів.
  • В Одесі 30 липня маршрутка врізалася в трамвай на перехреcті. Згодом у мережі повідомили, що це сталося, через те, що водій автобуса зомлів прямісінько за кермом. Швидкість руху була невеликою, тому ніхто не постраждав.