Рятували поліцейського: одесити побили службове авто – фото з місця
30 серпня 2021 , 12:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Ху***я Одесса"
В Одесі 30 серпня перехожий побачив, що поліцейський автомобіль довго стоїть на "високих оборотах". Згодом виявилося, що стало погано правоохоронцю, який був за кермом.
Тому перехожий розбив вікно автомобіля, щоб надати першу допомогу. Після цього він викликав туди швидку.
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Почав трястися та знепритомнів
За словами очевидців, правоохоронець знепритомнів і почав трястися. В мережі припустили, що в нього був приступ епілепсії.
Чому це трапилося – поки невідомо. Офіційно цю подію в Поліції Одещини не коментували.
Поліцейський знепритомнів за кермом / Фото телграму "Ху***я Одесса"
Водії непритомніють досить часто
- 28 травня у Львові водій позашляховика знепритомнів за кермом на світлофорі. Йому хотіли надати медичну допомогу, проте вже було пізно. Лікарі по прибуттю лише констатували смерть.
- 24 червня в Києві під час руху знепритомнів водій трамваю. Йому допомогла прийти до тями водійка іншого трамваю. Інцидент пояснили надзвичайною спекою. В кабіні водія тоді було 47 градусів.
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