Щоб не сумували на карантині: директор зоопарку Одеси влаштував для тварин концерт – відео

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков вирішив розважити мешканців свого звіринцю, аби вони не сумували під час карантину. Чоловік влаштував для них концерт.

Бєляков виконав на синтезаторі кілька класичних композицій та відомих хітів. Відповідне відео з'явилося на ютуб-каналі зоопарку.

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Для різних тварин він підібрав особливі мелодії. Для мавп – "Історію кохання" Френсіса Лея, для слонихи – "Есмеральду" з мюзиклу "Нотр-Дам де Парі", для ведмедя – серенаду Шуберта, а для вовків – "Мурку".

Директор зоопарку грає для тварин на синтезаторі: дивіться відео

До слова, раніше Ігор Бєляков у костюмі щура, тварини-символа 2020 року, зняв традиційне святкове відеопривітання. У цьому образі чоловік гуляв зоопарком і робив добрі справи.