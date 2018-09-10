Щоб облаштували арт-сквер імені Василя Сліпака у столиці, треба голоси киян

Ще 5 днів триватиме голосування, аби з місцевого бюджету виділили кошти на облаштування на Андріївському узвозі майбутнього арт-скверу імені оперного співака і добровольця Василя Сліпака, який загинув від ворожої кулі на Донбасі у 2016-му.

Свій підпис за проект № 664 можна поставити на сайті "Громадського бюджету Києва" , попередньо зареєструвавшись.

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Приєднуйтесь до гарної справи! Без вас нічого гарного у нашому місті не з'явиться. Давайте трохи напружимося задля пам'яті про героїв, задля прийдешніх поколінь, заради України, заради самих себе, врешті решт! Спільними зусиллями зробимо наше місто чистішим та зеленішим, а пам'ять про Героїв – невмирущою!

– йдеться у Facebook-спільноті скверу.

Активісти також додали презентацію боротьби за облаштування скверу, де показали, якою була ділянка до цього і що вже вдалося зробити.

Зокрема, восени 2017-го заклали пам'ятний знак неподалік від будинку, де мешкав полеглий на війні співочий українець. А навесні 2018-го більше, ніж 10 тисяч киян підтримало петицію про надання земельній ділянці статусу арт-скверу імені соліста Паризької опери та Героя України Василя Сліпака.

У червні ж 2018-го волонтери ГО "Музичний батальйон" зареєстрували проект до громадського бюджету Києва. Його кошторис – 2 мільйони 65 тисяч гривень.

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На нині занедбаній ділянці в центрі міста хочуть зробити озеленене місце для відпочинку, облаштувати сцену та глядацьку зону для проведення мистецьких заходів та надати місту імідж культурної столиці – подарувати арт-сквер рівня Монмартру.

Хто такий Василь Сліпак? Всесвітньовідомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер. Брав участь у бойових діях на Сході України. Загинув у бою від кулі ворожого снайпера на Донбасі. У нього був позивний "Міф".

