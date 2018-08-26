Щоб побороти підкупи виборців, варто змінити свідомість народу, – ЦВК

Заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера зазначив, що, що пропорційна система не призводить до зниження корупції до нуля, але в рази її зменшує.

Про це інформує "Главком".

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"Зміна виборчої системи на пропорційну в рази зменшила б кількість зловживань. Бо за неї треба долати загальноукраїнський бар’єр і підкуповувати одразу 35,5 мільйонів виборців – це зовсім інша річ, ніж 160 тисяч на окрузі", – зазначив Магера.

Заступник голови ЦВК додав, що пропорційна система може пришвидшити процес появи ідеологічних партій. Однак заявив, що для боротьби з підкупом виборців треба міняти свідомість народу, бо "в Україні виборець толерантно ставиться до випадків корупції".

Правоохоронні органи в суді дивляться крізь пальці на порушення і, якщо й карають, то не організаторів, а виконавців,

– наголосив Магера.