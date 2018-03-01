Щоб прибрати сніг у Києві, потрібна допомога Міноборони та МВС

В четвер, 1 березня, міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ з проханням про залучення їх особового складу до прибирання від снігу вулиць столиці.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Сьогодні, в перший день весни, Київ замітає снігом. Місто, в буквальному сенсі, бореться зі стихією. З ночі вже випало до 20 сантиметрів опадів. Але при цьому вранці практично весь комунальний транспорт вийшов на маршрути, графік руху, звичайно, порушився, але транспорт працює", – сказав Кличко.

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Він наголосив, що влада міста завчасно розробила алгоритм роботи всіх комунальних служб у надскладних погодних умовах і всі дії тримає на контролі.

Але, зауважу, поки тривають інтенсивні опади, швидко прибрати сніг з доріг і тротуарів вкрай складно. За технологією, активна робота техніки і комунальних працівників починається після закінчення снігопаду,

– пояснив міський голова.

Кличко також виголосив жорстку вимогу до балансоутримувачів – прибирати території, закріплені за ними. Він додав, що деякі депутати Київради вже підключилися у себе на округах і допомагають райдержадміністраціям координувати роботу з прибирання територій.

"Звертаюся також до небайдужих киян. Хто має можливість, допомагайте двірникам і комунальникам. Виходьте у двори і на прибирання тротуарів біля ваших будинків. Інвентар можна отримати в експлуатаційних компаніях ваших районів", – закликав мер Києва.

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Кличко також вкотре звернувся до водіїв із закликом не виїжджати в місто без крайньої необхідності, а натомість користуватися комунальним транспортом.