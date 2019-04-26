Щоб продемонструвати наміри Москви Зеленському, – журналіст про видачу паспортів РФ на Донбасі

Російський президент Володимир Путін демонструє Україні та всьому світі, що РФ за будь-яких обставин не має наміру йти з окупованого Донбасу. Ймовірно, що все це частково або у повній мірі робиться для того, щоб продемонструвати наміри Москви новообраному українському президенту Володимиру Зеленському.

Про це у прямому ефірі 24 розповів Роман Цимбалюк, кореспондент інформаційної агенції "Уніан" в Росії.

Читайте також: Росія вкотре відзначилася хамською і цинічною заявою на засіданні Радбезу ООН

Про паспорти РФ для громадян ОРДЛО та засідання Радбезу ООН

– У ситуації, коли Росія має право вето в Радбезі ООН, вони нічого не бояться. Адже будь-яке рішення, яке б стосувалося суті й могло вплинути на ситуацію, Кремль може просто заблокувати. Тому позиція Москви дуже впевнена.

Не просто так за підсумками зустрічі з Кім Чен Ином російський президент зі зверхністю сказав: "Нехай збираються". Він дав зрозуміти, що ніяких зрушень в ООН сьогодні не буде.

Чи можливе загострення на Донбасі

– Якщо називати речі своїми іменами, анексія окупованої частини Донбасу відбулася вже багато років тому. Те, що зараз робить російська влада, можна сприймати як повторення кримського сценарію, але розтягнутого в часі. Звичайно, до цього додалися тисячі загиблих громадян України й вщент зруйнована інфраструктура на лінії зіткнення й місцях, де проводилися бої.

У ситуації, коли Кремль не збирається відступати назад, то наступним кроком буде повторення в повній мірі південно-осетинського або абхазького сценаріїв.

– Коли ця територія визнається чи коли там розгортаються регулярні російські військові частини під якимось приводом й ніхто вже не ховається під терміном "ихтамнет".

Чи потрібен Донбас Росії

– Окупована територія Сходу насамперед буде використовуватися як військовий важіль впливу на Україну. Росія й так є найбільшою за площею державою на планеті. З логічної точки зору, Донбас їй не потрібен. Та щоб тиснути на офіційний Київ, вони не позбавляться цієї можливості.

З іншого боку, якщо ми говоримо про фактичне положення, то де-факто Росія сприймає цю територію як частину себе. Адже там російські гроші, російські можновладці, особливо так звані другі особи – міністри, заступники.

– Силовими органами там керують росіяни. Діє фактично повністю російська інформаційна система. Тобто створений політичний, економічний, інформаційний та навіть освітній контроль над територією.

Реакція на перемогу Зеленського у виборах

– Вони розігрують дві партії одночасно. З одного боку, Зеленського вже оголосили русофобом. Адже перед виборами в інтерв'ю для "РБК Україна" він заявив, що проти особливого статусу Донбасу й проти амністії для найманців. Саме на цьому наголосив Путін – начебто це порушення Мінських угод.

Це можна так сприймати, але знову ж таки: росіяни зазвичай в будь-якій угоді вибирають тільки ті пункти, які їм подобаються. А ті, які мають виконати вони, зазвичай пропускають й вдають, що нічого не відбувається.

Фактично Путін звинуватив вже не лише Порошенка, а й Зеленського в тому, що він відмовляється від виконання Мінських угод. Риторика російських представників нічим не змінилася за останні роки. За винятком того, що у ній змінилися прізвища українських президентів.

Російське телебачення про вибори в Україні

– Щодо Зеленського російські ЗМІ працюють в нейтральному режимі. На компліменти вони не щедрі. Та з іншого боку, топ-темою у РФ є те, чи посадять чинного президента у в'язницю. Вони включають різних маргіналів з України, які розмірковують, що треба забрати в нього фабрику Roshen.

– Тобто акцентують увагу на тому, що сказав Путін. Що виборець продемонстрував всю неефективність роботи Порошенка. Таким чином вони продовжують "мочити" чинного президента. А Зеленський поки дещо винесений за дужки.