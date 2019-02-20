Щоб Росія не обдурила Україну, – екс-керівник НАТО розповів, як можна зупинити війну на Донбасі

Єдиний спосіб припинити війну на Донбасі – розгорнути миротворчу місію з мандатом ООН. Саме вона зможе надійно контролювати кордон між Україною та РФ, поки країни не досягнуть остаточної угоди щодо врегулювання конфлікту.

Про мінські домовленості та "План Б"

Для контролю кордону потрібно залучити 20 тисяч вояків ООН. Якогось іншого "Плану Б" у Заходу для врегулювання конфлікту між Росією та Україною – немає. Таку позицію висловив Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО у 2009-2014 роках, в інтерв'ю LIGA.net.

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Щодо мінських домовленостей пан Расмуссен зауважив: "Жодного прогресу. Україна не зможе виконати свою частину політичних зобов'язань (мається на увазі у першу чергу закріплення в конституції автономії Донбасу, а також проведення виборів на окупованих Росією територіях – 24 канал) без введення миротворчої місії"

Ця місія має виконати роль запобіжника – щоб Росія не обдурила Україну та не залишила свої війська на українських землях,

– наголосив Расмуссен.

За поточних обставин екс-генсек НАТО не бачить жодної можливості реалізувати мінські домовленості.

Хто такий Андерс Фог Расмуссен? Данський політик, прем'єр-міністр Данії в 2001–2009 роках. У березні 2009 обраний на посаду генерального секретаря НАТО, яку обіймав до 2014 року. З 27 травня 2016 року – позаштатний радник Президента України Петра Порошенка. Відомий своєю прихильністю до ідеї зменшення впливу держави на економіку та суспільство, а також підтримкою позиції України у протистоянні РФ.

Про "Північний потік-2" як удар по Україні

"Північний потік-2" не вб'є економіку України. Хоч, звісно, втрати будуть.

Утім, важливо не це, на думку Расмуссена. Росії не потрібне "Північний потік-2" як комерційний проект. Це лише політика. РФ прагне зберегти залежність Європи від імпортного газу,

– наголосив Расмуссен.

Також він вважає, якщо хоч частина транзиту російського газу буде йти через Україну, надалі росіяни можуть припинити це у будь-який момент. Ніяких гарантій збереження транзиту не буде. Тож українську економіку неприємні сюрпризи можуть підстерігати постійно.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море в обхід України. Підтримують будівництво Німеччина, Фінляндія та Швеція, проти виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту, але й геополітичний важіль впливу.

На думку Расмуссена, прихильників "Північного потоку-2" слід переконати у необхідності заморозити проект. Утім, він не вірить, що Німеччина на таке погодиться, а тільки вона має реальну змогу це зробити.