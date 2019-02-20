17:57
20 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Щоб Росія не обдурила Україну, – екс-керівник НАТО розповів, як можна зупинити війну на Донбасі

      130 Читать новость на русском
      Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО у 2009-2014 роках
      Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО у 2009-2014 роках / svet.sme.sk

      Єдиний спосіб припинити війну на Донбасі – розгорнути миротворчу місію з мандатом ООН. Саме вона зможе надійно контролювати кордон між Україною та РФ, поки країни не досягнуть остаточної угоди щодо врегулювання конфлікту.

      Про мінські домовленості та "План Б"

      Для контролю кордону потрібно залучити 20 тисяч вояків ООН. Якогось іншого "Плану Б" у Заходу для врегулювання конфлікту між Росією та Україною – немає. Таку позицію висловив Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО у 2009-2014 роках, в інтерв'ю LIGA.net

      Читайте також: Війна й анексія, – екс-глава НАТО попередив Білорусь про серйозну небезпеку з боку Росії

      Щодо мінських домовленостей пан Расмуссен зауважив: "Жодного прогресу. Україна не зможе виконати свою частину політичних зобов'язань (мається на увазі у першу чергу закріплення в конституції автономії Донбасу, а також проведення виборів на окупованих Росією територіях – 24 канал) без введення миротворчої місії"

      Ця місія має виконати роль запобіжника – щоб Росія не обдурила Україну та не залишила свої війська на українських землях,
      – наголосив Расмуссен.

      За поточних обставин екс-генсек НАТО не бачить жодної можливості реалізувати мінські домовленості.

      Хто такий Андерс Фог Расмуссен? Данський політик, прем'єр-міністр Данії в 2001–2009 роках. У березні 2009 обраний на посаду генерального секретаря НАТО, яку обіймав до 2014 року. З 27 травня 2016 року – позаштатний радник Президента України Петра Порошенка. Відомий своєю прихильністю до ідеї зменшення впливу держави на економіку та суспільство, а також підтримкою позиції України у протистоянні РФ.

      Про "Північний потік-2" як удар по Україні

      "Північний потік-2" не вб'є економіку України. Хоч, звісно, втрати будуть.

      Утім, важливо не це, на думку Расмуссена. Росії не потрібне "Північний потік-2" як комерційний проект. Це лише політика. РФ прагне зберегти залежність Європи від імпортного газу,
      – наголосив Расмуссен.

      Також він вважає, якщо хоч частина транзиту російського газу буде йти через Україну, надалі росіяни можуть припинити це у будь-який момент. Ніяких гарантій збереження транзиту не буде. Тож українську економіку неприємні сюрпризи можуть підстерігати постійно. 

      Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море в обхід України. Підтримують будівництво Німеччина, Фінляндія та Швеція, проти виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту, але й геополітичний важіль впливу. 

      На думку Расмуссена, прихильників "Північного потоку-2" слід переконати у необхідності заморозити проект. Утім, він не вірить, що Німеччина на таке погодиться, а тільки вона має реальну змогу це зробити.

      blog_ava
      Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
      сьогодні
      28735
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі НАТО Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен Північний потік-2 Миротворчий контингент
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      сьогодні , 17:30 Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      Артем Овдієнко 847
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 08:57 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
      сьогодні , 16:03 Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
      Наталя Сколоздра 1064
      Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ
      сьогодні , 14:05 Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ
      Женя Котик 704
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сьогодні , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 1190
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук