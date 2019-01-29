"Щоб у північної лисички було менше шансів": як Порошенко у президенти самовисувався

За тиждень до крайнього терміну подачі документів у ЦВК чинний президент Петро Порошенко таки оголосив, що іде в президенти. Трапилося це у день 101-ї річниці бою під Крутами на форумі під назвою "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом". Хто відвідав з'їзд Порошенка та про що говорили гості – зафіксували журналісти 24 каналу.

"Вибачте, так хто замовив Гандзюк?" – плакат з таким написом тримали перед входом до Міжнародного виставкового центру у Києві 29 січня 2019 року, де, як очікувалося, Порошенко проголосить про намір вдруге балотуватися в президенти. Ігноруючи активістів, у МВЦ зібралося найближче оточення чинного президента.

Список кандидатів у президенти України на виборах 2019 року – у матеріалі 24 каналу

Слухати і аплодувати Порошенкові злетілись топ-політики, волонтери, військові, колишні полонені і навіть особисто голова новоствореної Православної церкви України. Утім, дехто запевняв, що опинився на форумі випадково. Наприклад, співачка Альона – її, мовляв, запрошували на конференцію вчителів. Тож у той чи інший спосіб у залі назбирали до трьох тисяч глядачів. У їхній присутності Порошенко і заявив, що хоче знову бути президентом.

Відчуття глибокої відповідальності перед країною спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду Президента України,

– звучало у заяві Порошенка.

Попри назву форуму "Від Крут до Брюсселя" про Крути на заході майже не згадали. Зате кожен спікер не забув похвалити самовисуванця.



Форум, де Порошенко виголосив намір балотуватися вдруге, відвідали три тисячі людей

Андрій Парубій, голова ВР: "Верховна рада України, і наша коаліція БПП, і команда НФ – ми були і залишаємося однодумцями на українському шляху".

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр: "Я підтримую рішення Президента висунути свою кандидатуру на другий термін".

Віталій Кличко, міський голова Києва, через травму виступив з допомогою відеозвернення.: "Я підтримую висунення кандидатом на посаду Президента України Петра Порошенка".

Юрій Луценко, генпрокурор – відзначився несподіваною заявою: "Закон забороняє мені агітувати як генпрокурору. І я цього робити не буду".



Андрій Парубій, спікер ВР, на форумі Порошенка був у доброму гуморі

Чому Порошенко зібрав такий масштабний захід? Чинний президент в усьому намагається "переплюнути" форум Тимошенко. У неї – Палац Спорту, у нього – Міжнародний виставковий центр. У Тимошенко – Філарет, у Порошенка – Епіфаній. На обох заходах присутні військові. На форумі лідерки "Батьківщини" показали інтерв'ю письменника Пауло Коельо, який згодом спростував свою підтримку. У чинного президента особисто прийшов український письменник Лесь Подерев'янський.

Зважаючи на те, що Юлія Тимошенко Петра Порошенка випереджає за рейтингами, то не згадати про неї на форумі він не міг. Хоча й робив це не прямо, а іноді й не тільки він.



А от Віталій Кличко не зміг приїхати через хворобу, тому виступив з допомогою відео

Лесь Подерев'янський: "Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Вона може з'явитися на наших теренах. Так от, щоб вона тут не з'явилась, принаймні, щоб у неї було менше шансів – я сьогодні тут".

Петро Порошенко: "А хтось свою мрію про одноосібну владу камуфлює в екзотичний проект так званої парламентської республіки канцлерського типу. З необмеженими повноваженнями канцлера і по суті однопартійним парламентом".



Письменник Лесь Подерев'янський на форум Порошенка прийшов, бо проти "лисички"

На форумі Порошенко близько години розповідав про свої здобутки та плани на наступні п'ять років. Обіцяв не звернути з курсу до НАТО, а до 2024 подати заявку на вступ до ЄС. А от з Росією досягти "холодного миру": тобто завершити війну дипломатичним способом, без жодної подальшої співпраці.

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Експерти стверджують, що на виборах Порошенко продовжить використовувати церковну тему. Якраз напередодні Президент закінчив свій так званий "Томос-тур" Україною. Додаткові політичні дивіденди може отримати від монетизації субсидій. За "дивним" збігом, чотири мільйони українських родин почнуть отримувати "живі гроші" замість умовних пільг вже на початку березня – перед першим туром виборів. Можливо, гарант віднайде й інші інструменти впливу на виборців. Адже зараз у чинного президента кожен відсоток на рахунку – він лише третій у рейтингу.