Щоб Україна стала сильнішою, треба ухвалити закон про банки та досягти угоди з МВФ, – Волкер

Для того, щоб підвищити стійкість перед агресією Росії, Україні потрібно стабілізувати фінансову ситуацію. Ключем до цього, на думку американського дипломата Курта Волкера, є ухвалення банківського законодавства та реалізація угоди з МВФ.

За рік каденції президента Володимира Зеленського кардинальних реформ, на які всі сподівались, не відбулось. Таке переконання під час віртуальної конференції в межах Київського Безпекового Форуму висловив спецпредставник уряду США з переговорів щодо України у 2017 – 2019 роках Курт Волкер. Про це інформує 24 канал.

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Волкер зазначив, що наступного тижня, ймовірно, нардепи голосуватимуть за законопроєкт про банки, проте це мало відбутись набагато раніше.

Це те, про що говорилося ще понад рік тому. На конференції з економічних реформ у Торонто відбулася дискусія саме щодо цього питання з виконувачем обов'язків директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном, який закликав ухвалити такий закон. Минув майже рік, а ми все ще про це говоримо. Вважаю це втраченою можливістю,

– зауважив американський дипломат.

Після стабілізації фінансової ситуації в країні, українській владі слід взятись за реформу у судовій сфері, захист Нацбанку, ринкові перетворення. Серед ключових завдань – обмеження впливу олігархів на політику та економіку.

Це багаті люди, впливові люди, і без них ви не зможете навести лад в Україні. Але так само ви не зможете навести лад в Україні, якщо вони і далі контролюватимуть систему, як зараз. Щоб зробити це, і я завжди за це виступав і виступаю, необхідне чітке антимонопольне законодавство і сильна система контролю за його реалізацією,

– пояснив свою позицію Волкер.

Американський дипломат зауважив, наразі "Слуга народу" має у Верховній Раді більшість. Але вона – під загрозою руйнування. Проте в парламенті України прореформаторські та проєвропейські голоси разом становлять близько 75 відсотків.

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"Я сподіваюся на примирення між прореформаторськими і проєвропейськими партіями, щоб вони могли працювати разом над питаннями, які є важливими для всієї України – банківським законодавством, реформами тощо. З цієї точки зору вважаю важливим об'єднати ці 75 відсотків", – додав Волкер.

Хто такий Курт Волкер?Народився у 1964 році. Кар'єру розпочинав аналітиком у ЦРУ.

Американський дипломат.

Постійний представник США в НАТО (2008 – 2009).

Директор Інституту Маккейна в Аризоні (2011 – 2019).

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України (2017 – 2019).