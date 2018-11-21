15:11
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      "Щоб утвердити у собі віру в майбутнє": рідні Небесної сотні приїхали вшанувати пам'ять загиблих

      159 Читать новость на русском

      21 листопада Україна відзначає п'яту річницю Революції Гідності. У столиці та інших містах країни українці вшановують пам'ять героїв Небесної сотні, які загинули під час революційних подій.

      Про це у прямому ефірі повідомили кореспонденти 24 каналу.

      Читайте також: Перші особи держави прийшли вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні: фото

      Президент Петро Порошенко приїхав вшанувати пам'ять загиблих одним з перших. Щоправда, простих людей, які привели гаранта до влади, до нього не пускали.

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко з дружиною

      Кількасот небайдужих українців прийшли на молебень до каплички у центрі столиці. Серед них, перш за все, рідні загиблих героїв Небесної Сотні.

      "Ми кожного року приїжджаємо, щоб схилитися до землі на місці його загибелі. Щоб помолитися та утвердити у собі віру в майбутнє", – розповів Григорій Жаловага, батько загиблого.

      Багато учасників Революції Гідності, а деякі з них вже стали учасниками російсько-української війни, також прийшли пригадати революційні події та вшанувати пам'ять побратимів.

      Найбільша згадка: це точка відліку. Точка неповернення до імперії, до того зла, з яким ми до сьогоднішнього дня продовжуємо боротися,
      – поділився думками Микола Бондар, сотник четвертої козацької сотні Майдану.

      Тим часом у Генпрокуратурі триває обговорення щодо розслідування вбивств під час Революції. Рідні загиблих наполягають, щоб слідство проводилося швидше й щоб винні були покарані. У відомстві пояснили, що затримка у слідстві зумовлена недосконалістю законодавства, великим навантаження на суддів та їх недостатньою кількістю. Посадовці зазначили, що справи за обсягом надзвичайно великі, як і кількість потерпілих та свідків, тому такі справи не можуть розглядатися швидко.

      За ці роки розслідування не стало справою державного пріоритету. Робота по розкриттю таких злочинів – це робота всієї дердави, а не одного окремого слідчого підрозділу. Утримаюся від названня цифр та термінів, – прокоментував начальник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк.

      У прокуратурі повідомили, що загалом відкрито 4700 справ щодо нападів на протестувальників, частково встановили їх замовників та виконавців. 52 особи визнано винними у злочинах, під вартою знаходяться 13 українців, а вироки щодо позбавлення волі існують лише щодо 9 осіб.

      Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають п'яту річницю Революції Гідності. Вшанування пам'яті жертв відбувається у різних містах країни.

      Що таке Євромайдан або Революція Гідності? Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.

      Теги: Новини України Небесна Сотня Новини Києва Євромайдан
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Євробляхери" продовжують перекривати дороги: повний перелік трас
      сьогодні , 12:30 "Євробляхери" продовжують перекривати дороги: повний перелік трас
      Євгенія Мазур 21914
      Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      сьогодні , 12:01 Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      Лев Парцхаладзе 174
      Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      19 листопада , 09:00 Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      925
      Тил Героя: чим живе родина головного десантника України
      сьогодні , 11:01 Тил Героя: чим живе родина головного десантника України
      1
      "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори так необхідні українським бійцям на Донбасі
      сьогодні , 11:00 "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори так необхідні українським бійцям на Донбасі
      Віталій Дейнега 292
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Рекорд для українського тенісу: Світоліна стала третьою ракеткою світу
       11 вересня 2017 , 12:21
      Савченко про жителів окупованого Донбасу: Вони нам не ворог
       4 червня 2016 , 17:16
      Лунін доволі несподівано не зіграв проти Роми – Реал продовжує інтригувати майбутнім українця
       8 серпня , 10:55
      Оновлений Ярмоленко і його ритуал, жорстка розмова та ще 5 причин – чому українець вперше виграв в АПЛ
       17 вересня , 20:13
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук