Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів приготування з фото

Смачна і пишна паска з білою глазур'ю та родзинками – головна страва Великодня 2018. Сайт "24" відібрав 8 найцікавіших рецептів приготування для головної страви вашого столу на свято.

Кожна господиня, яка готує великодній хліб самостійно, намагається вразити смаком та оздобленням. Але окрім традиційних інгредієнтів, до тіста можна додавати шампанське чи навіть грудинку. А ми розповімо, як це втілити в життя на Великдень 2018.

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Екзотична паска з сиром та грудинкою

Інгредієнти для опари:

борошно – 70 г

пресовані дріжджі – 20 г

молоко – 240 г



Інгредієнти для тіста:

борошно – 500 г

сіль – 1 ч. ложка

цукор – 1 ст. ложка

яйця – 2 шт.

вершкове масло – 180 г

твердий сир – 180 г

копчена грудинка – 180 г

рослинне масло – 1 ст. ложка



Паска з сиром та грудинкою сподобається гурманам

Рецепт приготування паски з сиром та грудинкою:

1. У великій мисці змішайте борошно з дріжджами і замісіть до однорідності. Накрийте і залиште при кімнатній температурі на 1 годину. Опара буде пінитися, а якщо по мисці вдарити ложкою, просяде в центрі.

2. Наріжте грудинку кубиками. Покладіть в сковороду разом з рослинним маслом і обсмажте до рум'яного кольору. Перекладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками. Сир натріть.

3. Змішайте у мисці борошно, сіль і цукор. Додайте яйця та опару. Вимішуйте до тих пір, поки тісто не збереться в грубий шар. Накрийте тісто плівкою і залишіть на 10-15 хвилин.

4. Розділіть масло на 4 частини і поступово введіть його в тісто. Додайте в тісто шматочки грудинки і натертий сир та вимішайте його руками.

5. Перекладіть тісто у змащену олією миску, закрийте і залиште для вистоювання поки тісто не збільшиться в об'ємі в 1,5 рази.

6. Змастіть маслом форму для випічки. Розділіть тісто на дві частини і скачайте кожну в кулю. Викладіть тісто у форму і залиште на 90 хвилин.

7. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте паску 50-60 хвилин.

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Паска з шампанським

Інгредієнти для опари:

борошно – 190 г

дріжджі – 9 г

шампанське напівсолодке – 190 г



Інгредієнти для тіста:

борошно – 500 г

суміш цукатів та родзинок – 350 г

дріжджі живі – 35 г

сіль – 10 г

цукор – 160 г

яйця – 4 шт.

молоко – 100 г

масло вершкове – 280 г

горіхи волоські – 120 г



Такою паскою ви точно здивуєте гостей

Рецепт приготування паски з шампанським:

1. Приготуйте закваску: змішайте дріжджі, шампанське, просіяне борошно, накрийте рушником, поставте в тепле темне місце на 1 годину.

2. Змішайте борошно, дріжджі, сіль, цукор, розм'якшене вершкове масло, яйця, молоко. Додайте опару та вимішайте тісто. Додайте горіхи і цукати з родзинками, ще раз перемішайте.

3. Викладіть тісто у форму та залиште на годину. Випікайте до золотистого кольору, тобто приблизно 15 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів.

Шоколадно-апельсинова паска

Інгредієнти для тіста та опари:

борошно – 320 г

сухі дріжджі – 8 г

молоко – 160 мл

шоколад – 100 г

апельсин – 1 шт.

вершкове масло – 150 г

яйце – 1 шт.

сіль



Інгредієнти для глазурі:

шоколад – 50 г

вершкове масло – 25 г

кондитерська посипка



Паска з шоколадом – це дуже смачно!

Рецепт приготування паски з шоколадом:

1. Приготуйте опару: розведіть дріжджі в теплому молоці, додайте дві третини просіяного борошна, замісіть тісто і залишити підходити в теплому місці на годину. Але накрийте тісто рушником або плівкою.

2. Розтопіть шоколад на водяній бані. Очистіть апельсин та видавіть сік.

3. В опару всипте залишки борошна, додайте яйце, сіль, цукор, розтоплене вершкове масло, шоколад, апельсиновий сік і цедру. Замісіть тісто, накрийте рушником і залишіть ще на годину в теплому місці.

4. Розділіть тісто на частини та розкладіть у формі, змащені маслом. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте паску близьтко 50 хвилин.

5. Приготуйте глазур: розтопіть шоколад разом з вершковим маслом, остудіть і полийте ним паску. За бажанням прикрасьте кондитерською посипкою.

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Італійський пасхальний кекс – коломба

Інгредієнти:

борошно – 500 г

молоко – 150 мл

свіжі дріжджі – 5 г

цукор – 300 г

6 жовтків і 4-5 білків

вершкове масло – 140 г

апельсиновий сироп – 2 ст. л.

1 стручок натуральної ванілі або порошок ванілі

апельсинові цукати – 125 г

фундук – 100 г

мигдаль – 50 г

цукрові кульки

крохмаль

сіль

Так виглядає пасхальна голубка

Пасхальна голубка – традиційний італійський пасхальний кекс у формі птаха, прикрашений мигдалем і кульками цукру. В Італії продають спеціальні форми з паперу для випічки голубок. Проте цей кекс можна спекти і в будь-який інший формі.

Рецепт приготування італійського пасхального кексу:

1. Приготуйте опару: в миску покладіть дріжджі, налийте 125 мл молока і додайте 125 г борошна і добре перемішайте. Накрийте опару та поставте в холодну духовку на 8 годин.

2. Через 8 годин опара повинна збільшитися приблизно втричі, а на поверхні будуть бульбашки. Додайте в опару 95 мл води (температура 37°С), 65 г цукру і 2 жовтки. Добре вимісіть тісто в комбайні. Потім додайте 250 г борошна, і продовжуйте місити тісто.

3. Додайте 1 жовток, 70 г м'якого вершкового масла і продовжуйте місити тісто. Через півгодини вимішування вийде гладке еластичне тісто.

4. Тісто перекладіть в глибоку миску, накрийте рушником і поставте в холодну духовку на 11-12 годин.

5. Через зазначений час додайте в тісто 80 г цукру, 2 ст. л. апельсинового сиропу або 1 ст. л. апельсинової есенції, 25 мл молока і 2 жовтки. Продовжуйте місити тісто в комбайні. Додайте 125 г борошна і продовжуйте місити. Додайте 1 жовток, 4 г солі, стручок ванілі або 1 ч. л. ванільного порошку, 70 г м'якого вершкового масла і добре вимісіть. Потім додайте 125 г нарізаних кубиками цукатів.



Пасхальна голубка

6. Зробіть кульки з тіста, накрийте рушником і поставте в холодну духовку на 1 годину.

7. Потім тісто розкладіть по формах (тісто має доходити до половини висоти формочки). Накрийте рушником і залиште на 2 години.

8. Приготуйте глазур: 100 г фундука, 50 г мигдалю, 25 г крохмалю, 150 г цукру подрібніть в міксері в порошок. Додайте 4-5 білків, збитих в міцну піну, обережно перемішайте. Глазур можна викладати на сире тісто.

9. Накрийте кекс рушником, залиште на 2 години в холодній духовці. Потім кекс дістаньте з духовки, розігрійте її до 180°С і поставте кекс знову.

10. Коли кекс стане на 2 см нижче рівня стінки форми, густо посипте його кульками цукру і продовжуйте випікати. Загальний час випічки 50-60 хв.

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Пасхальний кекс з малиною та бананом

Інгредієнти для кексу:

борошно – 250 г

цукор – 180 г

вершкове масло (м'яке) – 75 г

яйце – 3 шт.

сіль – ¼ ч. ложки

розпушувач – 3 ч. ложки

молоко – 200 мл

банани – 2 шт.

ванілін – 2 ч. ложки



Інгредієнти для глазурі:

вершковий сир – 250 г

вершкове масло – 20 г

лимонна цедра – 10 г

ванільний екстракт – 1 ч. ложка

дрібка солі

цукор – 350 г

свіжа малина – 300 г



Ця паска для любителів фруктів

Рецепт приготування пасхального кексу з малиною:

1. У великій мисці збийте міксером цукор та масло. По одному вводьте яйця і постійно перемішуйте. В іншій мисці з’єднайте борошно, розпушувач та дрібку солі. Перемішайте вінчиком.

2. У ще одній мисці змішайте молоко, банани (розімніть їх виделкою) і ваніль. Все це теж потрібно добре перемішати. По черзі додавайте борошняну і молочну суміші в цукор з маслом, ретельно перемішуючи після кожної ложки. Тісто має вийти однорідним, без грудочок.

3. Вилийте тісто у змащену маслом форму і випікайте близько 25 хвилин в духовці, розігрітій до 160 градусів. Вийміть кекс з форми і остудіть.

4. Щоб приготувати глазур, змішайте вершковий сир, вершкове масло, цедру, ваніль і дрібку солі у великій мисці. Збийте міксером, щоб суміш стала повітряною. Продовжуйте перемішувати на низькій швидкості, поступово додаючи цукор.

5. Кекс викладіть на тарілку, щедро покрийте глазур'ю і прикрасьте малиною. Перед подачею поставте кекс на декілька годин в холодильник.

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Сирна паска

Інгредієнти:

сир – 1 кг

вершкове масло – 400 г

жовтки – 6 шт.

цукор – 2 склянки

ванілін, лимонна цедра за смаком



Сирну паску не треба випікати

Сирна паска проста в приготуванні. Всі інгредієнти розтираються, ретельно перемішуються і викладаються в форму. Головне, що слід знати – без хорошого сиру не вийде смачної паски, тому до його вибору поставтеся з особливою увагою.

Рецепт приготування сирної паски:

1. Перетріть ретельно сир через сито. Якщо у вас зарідкий сир – загорніть його в марлю та покладіть на декілька годин під прес.

2. Розітріть масло, цукор та жовтки. Додайте до сиру та ретельно перемішайте. Додайте ванілін, лимонну цедру за смаком.

3. Викладіть отриману масу у форму. Накрийте марлею та поставте під прес у холодне місце на 6-8 годин.

Пасхальні рожеві кексики

Інгредієнти:

вершкове масло (м’яке) – 250 г

цукор – 250 г

3 яйця

1 ч. ложка ванільної есенції

борошно – 290 г

1,5 ч. ложки сухих дріжджів

цукрова пудра – 250 г

рожевий харчовий барвник



Кексики для романтиків

Рецепт приготування пасхальних кексів:

1. У мисці збийте масло з цукром. Поступово вбивайте яйця, додайте ваніль, дріжджі та просіяне борошно. Останнім додайте молоко. Маса має нагадувати за консистенцією крем.

2. Розлийте тісто у формочки для кексів. Випікайте 15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

3. Додайте до цукрової пудри барвник та три ложки холодної води. Добре перемішайте, глазур має бути досить густою.

4. Покрийте "капелюшки" кексів рожевою глазур’ю. Кекси можна зберігати в закритому посуді в холодильнику до 5-6 днів.

Мигдальна паска

Інгредієнти для тіста:

пшеничне борошно – 800 г

дріжджі – 40 г

молоко – 280 мл

100 мл вершків 35%

вершкове масло – 230 г

2 яйця

7 жовтків

цукор – 180 г

цукор ванільний – 20 г

лікер "Марсала" – 150 г

цукати апельсина – 100 г

мигдаль неочищений – 150 г

сіль



Інгредієнти для глазурі:

білок – 1 шт

цукрова пудра – 20 г

мигдальне борошно – 20 г

мигдаль неочищений – 70 г



Мигдальна паска має дуже вишуканий смак

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Рецепт приготування мигдальної паски:

1. У теплому молоці розведіть дріжджі, додайте 100 г борошна і ретельно перемішайте. Накрийте ємність рушником і поставте в тепле місце на одну годину.

2. Коли опара збільшиться в об'ємі, додайте ще 150 мл теплого молока і 100 г просіяного борошна, ретельно перемішайте і поставте в тепле місце на 1 годину.

3. Борошно, що залишилося висипте гіркою на стіл, зробіть поглиблення в центрі, влийте розтоплене вершкове масло (тільки 200 г) і вершки. Додайте жовтки і яйця, цукор, ванільний цукор і сіль. Ретельно вимішайте тісто руками до еластичності, приблизно 20 хвилин. Якщо тісто вийде дуже крутим, додайте трохи теплої води, щоб воно вийшло м'яким і легко відставало від рук.

4. Додайте в тісто подрібнений в блендері мигдаль, ще раз добре вимісіть, щоб горіхи розподілилися рівномірно. Круглі форми змастіть вершковим маслом, заповніть тістом форми до половини, накрийте рушником і залиште в теплому місці приблизно на 2 години.

5. Для глазурі збийте білок одного яйця, але не до піни. Додайте в нього мигдалеве борошно, акуратно перемішайте, виливаємо зверху на тісто паски і посипте подрібненим мигдалем. Випікайте в розігрітій до 220°С духовці 10 хвилин, зменште температуру до 170°С і випікайте ще 30-35 хвилин, поки скоринка не стане коричневою.

Смачної паски!