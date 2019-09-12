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      Щоб він тобі на ліки пішов, – водійка Lexus прокляла усіх поліцейських за штраф: відео

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      У Сумській області жінка прокляла поліцейського
      У Сумській області жінка прокляла поліцейського / Колаж: 24 канал

      Жінка на Lexus накинулась на поліцейського з криками та матами, після чого тричі прокляла його. Водійку обурило, що її зупинили через порушення правил дорожнього руху.

      На Сумщині поліцейський зупинив правопорушницю через відсутність лівого дзеркала заднього виду. Натомість вона побажала, щоб цей штраф пішов на ліки йому та усім його співробітникам, повідомляє прес-служба Національної поліції у Сумській області.  

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      Жінка "тричі" прокляла поліцейського Олександра та попросила передати це відео усім патрульним, які зупиняють людей на дорогах та "здирають штрафи". 

      Виписуй протокол – я поспішаю. І щоб він тобі на ліки пішов, та й всім твоїм поліцейським,
      – заявила громадянка.

      Під час інциденту, жінка захотіла перенести розгляд справи. Проте на наступний день вона так і не з'явилась. 

      Поліція Сумщини сподівається, що правопорушниця побачить це відео та почне вчити правила дорожнього руху.

      Також правоохоронці додали, що виконали її прохання – подивилися відеозапис усім управлінням.

      Жінка прокляла поліцейського: відео

       

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      Теги: Новини України Курйозні новини Кримінал Кримінальні новини Авто
      Джерело: 24 канал
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