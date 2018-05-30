Щоб всі поїхали на море: "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди в Одесу

На період літніх перевезень "Укрзалізниця" призначила 5 пар додаткових поїздів до Одеси, а ще трьом вже існуючим рейсам було збільшено періодичність курсування.

Про це інформує прес-служба "Укрзалізниці".

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Зокрема, на період літніх відпусток призначено поїзди:

№ 223/224 Київ – Одеса,

№ 248/247 Одеса – Київ, Житомир,

№ 251/252 Дніпро – Одеса,

№ 258/257 Одеса – Львів

№ 271/272 Харків – Одеса

Цілорічні поїзди № 92/91 Костянтинівка – Одеса, № 136/135 Чернівці – Білгород-Дністровський та № 317/318 Запоріжжя – Одеса тепер курсуватимуть вдвічі частіше – щодня, а не через день.

За даними прес-служби відомства, Загалом у графіку руху поїздів на 2017/2018 рік передбачено курсування 19 пар цілорічних пасажирських поїздів до Одеси.

Також в "Укрзалізниці" думають над тим, щоб призначити додатковий поїзд Суми – Одеса, який не заїжджатиме на станцію Київ-Пасажирський, а курсуватиме через Конотоп, Дарницю, Миронівку, Знам’янку та Помічну.

До слова, 30 травня в Україні подорожчали залізничні квитки.