Щоб всі поїхали на море: "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди в Одесу
На період літніх перевезень "Укрзалізниця" призначила 5 пар додаткових поїздів до Одеси, а ще трьом вже існуючим рейсам було збільшено періодичність курсування.
Про це інформує прес-служба "Укрзалізниці".
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Зокрема, на період літніх відпусток призначено поїзди:
№ 223/224 Київ – Одеса,
№ 248/247 Одеса – Київ, Житомир,
№ 251/252 Дніпро – Одеса,
№ 258/257 Одеса – Львів
№ 271/272 Харків – Одеса
Цілорічні поїзди № 92/91 Костянтинівка – Одеса, № 136/135 Чернівці – Білгород-Дністровський та № 317/318 Запоріжжя – Одеса тепер курсуватимуть вдвічі частіше – щодня, а не через день.
За даними прес-служби відомства, Загалом у графіку руху поїздів на 2017/2018 рік передбачено курсування 19 пар цілорічних пасажирських поїздів до Одеси.
Також в "Укрзалізниці" думають над тим, щоб призначити додатковий поїзд Суми – Одеса, який не заїжджатиме на станцію Київ-Пасажирський, а курсуватиме через Конотоп, Дарницю, Миронівку, Знам’янку та Помічну.
До слова, 30 травня в Україні подорожчали залізничні квитки.