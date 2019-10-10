Щоб з глузду я з'їхав, – Зеленський емоційно відреагував на можливість переїзду на Банкову

Президент України Володимир Зеленський переїжджати та постійно жити у своєму офісі на Банковій у Києві не збирається. Як пояснив гарант, це може призвести до негативної реакції з боку суспільства.

Під час спілкування з журналістами у межах пресмарафону Зеленський, зокрема, поцікавився, чи повинен президент переобладнати своє житло, якщо він не користується резиденцією.

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"Я живу в квартирі, продавати резиденцію продавати ми не будемо. Я там не буваю. Буде користуватися хтось. А якщо охоронці живуть в коридорах, на вулиці тощо, чи повинен президент країни переїжджати в інше місце", – зазначив він.

Представники ЗМІ, зі свого боку, зауважили, що є багато світових лідерів, які проживають у своїх резиденціях. До прикладу, Дональд Трамп – у Білому домі, а Ангела Меркель – неподалік свого офісу.

І жити на Банковій? Щоб з глузду я з'їхав? Я ж не можу жити в Маріїнському палаці. А пан Макрон живе в саме такій будівлі (Єлисейський палац – 24 канал) Так ось, це дійсно дуже складне питання. Охорона вішається, оскільки я живу у квартирі та не можу переїхати до жодної резиденції, тому що наше суспільсво почне мені через це дорікати,

– заявив Зеленський.

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Додамо, що влітку суспільство активно обговорювало переїзд Офісу Президента з Банкової. Сприяли цьому відповідні заяви як з боку самого президента, так і з боку його оточення. Планувала президентська адміністрація переїхати в Український дім. І вже навіть презентували проект реконструкції цієї будівлі.

Проте згодом цей проект так і не затвердили, а за деякий час голова ОПУ Андрій Богдан наголосив, що переїзду з Банкової поки не буде взагалі. За його словами, через високу вартість цього переїзду може зчинитися скандал. До слова, переїзд Офісу Президента в український дім міг коштувати 300 мільйонів гривень або 11,46 мільйона доларів.