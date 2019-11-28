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      Щоб захистити від Коломойського: "Приватбанк" передали Кабміну

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      Замість Мінфіну власником "Приватбанку" став Кабмін / epravda.com.ua

      Кабінет Міністрів України змінив Міністерство фінансів у якості власника "Приватбанку". Перед цим Національний банк заявляв про атаки з боку олігарха Ігоря Коломойського, пов'язані з ситуацією довкола "Привату".

      Зміна власника банку випливає з даних НБУ про структуру власності станом на 25 вересня, пише Financial Club.

      До слова: Коломойський: "Приватбанк" мені скоро повернуть, і МВФ про це знає

      Після націоналізації "ПриватБанку" наприкінці 2016 року він постійно був у власності Міністерства фінансів України. Така ж ситуація була і станом на 1 січня 2019 року.

      Натомість станом на 25 вересня того ж року у звітах НБУ власником 100% державного банку вже зазначається Кабінет міністрів.

      Що про тиск Коломойського говорили в НБУ?

      У Національному банку 27 листопада заявили про тиск з боку олігарха, який триває вже протягом декількох тижнів. Атаки відбувалися у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушками".

      Натомість, згідно з повідомленням, Нацбанк, президент та уряд об'єднані позицією, що попередній власник повинен повернути борг банку. Мовиться про 5,5 мільярдів доларів, виведених з "Привату" до націоналізації.

      Справа "Приватбанку": основне

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Приватбанк Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України НБУ Ігор Коломойський
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