Щоб захистити від Коломойського: "Приватбанк" передали Кабміну

Кабінет Міністрів України змінив Міністерство фінансів у якості власника "Приватбанку". Перед цим Національний банк заявляв про атаки з боку олігарха Ігоря Коломойського, пов'язані з ситуацією довкола "Привату".

Зміна власника банку випливає з даних НБУ про структуру власності станом на 25 вересня, пише Financial Club.

До слова: Коломойський: "Приватбанк" мені скоро повернуть, і МВФ про це знає

Після націоналізації "ПриватБанку" наприкінці 2016 року він постійно був у власності Міністерства фінансів України. Така ж ситуація була і станом на 1 січня 2019 року.

Натомість станом на 25 вересня того ж року у звітах НБУ власником 100% державного банку вже зазначається Кабінет міністрів.

Що про тиск Коломойського говорили в НБУ?

У Національному банку 27 листопада заявили про тиск з боку олігарха, який триває вже протягом декількох тижнів. Атаки відбувалися у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушками".

Натомість, згідно з повідомленням, Нацбанк, президент та уряд об'єднані позицією, що попередній власник повинен повернути борг банку. Мовиться про 5,5 мільярдів доларів, виведених з "Привату" до націоналізації.

Справа "Приватбанку": основне

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.