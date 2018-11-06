Щоденне вживання цього продукту сприяє схудненню

Дослідники з Американської асоціації серця стверджують, що щоденне вживання горіхів перешкоджає набору зайвої ваги й зміцнює серцево-судинну систему.

Про це пише портал EurekAlert!.

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У дослідженні взяли участь понад 126 тисяч чоловіків і жінок. Кожні чотири роки вони заповнювали анкету, у якій писали про своє самопочуття, а також звітували про кількість з'їдених горіхів.



Щоденне вживання горіхів сприяє схудненню

За версією фахівців звертають увагу на високу калорійність горіхів, і вважають їх нездоровою їжею. В результаті багаторічні дослідження показали, що чоловіки і жінки, які віддають перевагу горіхи як альтернатива менш калорійним продуктам, набрали меншу вагу.

З'ясувалося, що близько 30 грамів горіхів в день допоможуть в боротьбі з ожирінням і зменшать ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Висновок вчених: вживання щодня мінімум 30 грамів горіхів сприяє схудненню і зміцнює серцево-судинну систему.

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