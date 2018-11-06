12:47
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Щоденне вживання цього продукту сприяє схудненню

      1361 Читать новость на русском
      Щоденне вживання цього продукту сприяє схудненню
      Щоденне вживання цього продукту сприяє схудненню / healthhq.defencehealth.com.au

      Дослідники з Американської асоціації серця стверджують, що щоденне вживання горіхів перешкоджає набору зайвої ваги й зміцнює серцево-судинну систему.

      Про це пише портал EurekAlert!.

      Читайте також: Які запахи знижують апетит: перелік

      У дослідженні взяли участь понад 126 тисяч чоловіків і жінок. Кожні чотири роки вони заповнювали анкету, у якій писали про своє самопочуття, а також звітували про кількість з'їдених горіхів.

      Щоденне вживання горіхів сприяє схудненню
      Щоденне вживання горіхів сприяє схудненню

      За версією фахівців звертають увагу на високу калорійність горіхів, і вважають їх нездоровою їжею. В результаті багаторічні дослідження показали, що чоловіки і жінки, які віддають перевагу горіхи як альтернатива менш калорійним продуктам, набрали меншу вагу.

      З'ясувалося, що близько 30 грамів горіхів в день допоможуть в боротьбі з ожирінням і зменшать ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

      Висновок вчених: вживання щодня мінімум 30 грамів горіхів сприяє схудненню і зміцнює серцево-судинну систему.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя дослідження Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      сьогодні , 10:16 Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      Євгенія Мазур
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      "Богемна рапсодія": про Фреді Меркюрі як шоумена, але не як особу
      сьогодні , 10:01 "Богемна рапсодія": про Фреді Меркюрі як шоумена, але не як особу
      Юлія Ліпенцева
      Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      сьогодні , 08:40 Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      Михайло Голубєв
      Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      сьогодні , 00:19 Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      Олена Трибушна
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук