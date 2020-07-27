Поки що у передвиборній кампанії триває підготовчий період – створення штабів, пошук кадрів, підготовка і запуск рекламних кампаній. Але на поточний момент ключове завдання для всіх – розібратися з хитросплетіннями нових виборчих правил.

16 липня Верховна Рада ухвалила в остаточному вигляді зміни до Виборчого Кодексу. Перед цим було прийнято парламентську постанову про дату виборів – 25 жовтня – і виділено додаткове фінансування на проведення місцевих виборів.

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Перед тим як піти на літні канікули депутати встигли також прийняти постанову про укрупнення районів. Таким чином законодавчо були вирішені всі питання, необхідні для проведення місцевих виборів за новими правилами і в новій конфігурації (з новою структурою районів, і з новою базовою одиницею місцевого самоврядування – об'єднаними територіальними громадами).

На старт, увага, вибори!

Офіційно виборча кампанія з місцевих виборів стартує тільки у вересні – за 50 днів до дати виборів. Висування кандидатів у депутати та мери міст і подача документів відбуватиметься з 15 по 25 вересня. Проте де-факто виборча кампанія вже стартувала. Деякі політичні сили і окремі кандидати вже почали рекламну кампанію.

Найбільш активними є діючі мери міст. Але почали проявлятися і їх потенційні конкуренти. 16 липня партія "Слуга народу" висунула свого кандидата в мери Києва. Від президентської партії за цю посаду буде змагатись народний депутат Ірина Верещук. "Слуга народу" вирішила зіграти нестандартно, на гендерному контрасті. Всі інші потенційні кандидати на посаду мера Києва – чоловіки, а від "Слуги народу" – жінка.

Проте за даними соціологічних опитувань беззаперечним лідером в Києві залишається чинний мер Віталій Кличко. За даними опитування Центру Разумкова (проведено з 20 червня по 2 липня 2020 р.; опитано 2025 респондентів) за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме. На другому місці за рівнем електоральної підтримки – Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%).

За даними соціологічних опитувань, які були проведені у липні, чинні мери лідирують і в інших містах – у Вінниці, Дніпрі, Львові, Полтаві, Харкові, Чернігові.

Партійні вподобання українців в регіонах

Поміж партій в більшості регіонів лідирує (за даними соціологічних опитувань) "Слуга народу", але, як правило, з невеликим відривом від інших політичних сил. Часто густо серед лідерів і партії місцевих мерів – Блок Кернеса (в Харкові), "Самопоміч" (у Львові), УДАР (в Києві), "Рідний дім" (у Чернігові), "Рідне місто" (у Полтаві), "Пропозиція" (у Дніпрі). У Вінниці та Вінницькій області домінує "Українська стратегія" колишнього прем'єр-міністра і мера Вінниці В.Гройсмана.

Але що цікаво: рейтинги місцевих партій (партій місцевих мерів) помітно нижче, ніж рейтинги самих мерів. Також очевидно, що майже в усіх регіонах і обласних центрах на виборах за партійними списками не буде одноосібного переможця. І в обласних і міських радах доведеться створювати коаліції більшості.

Рекламну кампанію першими розпочали нові партії – "За майбутнє", "Перемога Пальчевського", "Пропозиція". І це зрозуміло – новоствореним партіям треба розкрути ще не дуже впізнаваний політичний бренд. Але головну ставку вони робитимуть не тільки і не стільки на партійний бренд, а на інші ресурси.

Наприклад, партія "За майбутнє" має впливову депутатську групу у парламенті. В її складі депутати-мажоритарники, які мають великий вплив у своїх виборчих округах і регіонах. Засновниками партії "За майбутнє" стали представники партій "УКРОП" і "Відродження", які були одними з головних переможців на місцевих виборах-2015. Все це робить партію "За майбутнє" одним з потенційних фаворитів місцевих виборів-2020.

Андрій Пальчевський розкручує свою партію, намагаючись конвертувати свою телевізійну впізнаваність і популярність в партійні рейтинги. В Києві у нього непогані позиції. Його партія має гарні шанси пройти до Києвради. А ось по інших регіонах йому треба шукати впливових і активних партнерів серед місцевих еліт. Саме на місцеві еліти, точніше на мерів деяких обласних центрів, зробила ставку партія "Пропозиція", яку створив мер м.Дніпро Б.Філатов.

У деяких регіонах веде рекламну кампанія ОПЗЖ, в Івано-Франківську – "Свобода". Але в цілому можна зробити висновок, що рекламні кампанії окремих політичних партій проводяться точково – по окремих містах і регіонах.

До теми: Хто може зайняти місце Кличка?

Поки що у передвиборній кампанії триває підготовчий період – створення штабів, пошук кадрів, підготовка і запуск рекламних кампаній. Але на поточний момент ключове завдання для всіх – розібратися з хитросплетіннями нових виборчих правил. Над цим зараз б'ються штабні юристи та політтехнологи разом з керівниками партійних штабів та їх спонсорами.

Джерело: Українська правда