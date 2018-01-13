Щодня в Україну прилітає літак із готівковими доларами: фінансист пояснив причину

В останні дні в Україні спостерігається величезний попит на іноземну валюту. Щодня в аеропорту "Бориспіль" приземляється по одному літаку з готівковими доларами.

Про це повідомляє UBR із посиланням на керуючого директора "Кредит Оптима банк" Ігоря Львова.

Він зазначив, що ще до Нового року українцям вистачало 2-3 літаків із готівкою на тиждень. При цьому завезена готівка надходила не в пункти обміну валют, під чистий продаж населенню, а для виплати депозитів і грошових переказів.

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До Нового року готівки для валютообміну вистачало на внутрішньому ринку з головою: великого попиту не було, а здавали долар перед святами активно. Але зараз ситуація змінилася,

– сказав Львов.

Зазначається, що на сьогодні українці практично не продають валюту, навіть якщо в цьому є необхідність. Люди чекають ще більшого зростання курсу валют. Водночас охочих купити 100-200 доларів США різко додалося. Відтак, банки змушені закуповувати долари та євро за кордоном і літаками привозити їх в Україну. Попит настільки великий, що поставки здійснюють щодня.

"Завозять в основному "Приватбанк" і "Ощадбанк" – у них найбільші мережі відділень. А вже від них долари і євро розходяться по інших фінустанов. Везуть з Франкфурта – з ким би у банку не були налагоджені корвідносини, сховища банків Англії, Швейцарії та Німеччини розміщені в цьому місті", – пояснив фінансист.

Проте Львов не зміг відповісти, скільки саме готівкової валюти перевозить кожен літак.

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"Це комерційна таємниця і такою інформацією володіє тільки дуже вузьке коло осіб. Але абсолютно точно європейські банки не везтимуть менше 1 мільйона доларів", – резюмував він.