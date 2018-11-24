Щонайменше 100 людей поранено під час обстрілу Алеппо

Артилерія сирійської армії завдала у неділю удару у відповідь по позиціях бойовиків, які обстріляли житлові квартали Алеппо боєприпасами з хлором.

Про це повідомило видання Al-watan.

Читайте також: Росія провела випробування новітніх винищувачів у Сирії: з'явилось відео

Шеф поліції сирійського міста Алеппо генерал Іссам аш-Шаллі звинуватив у обстрілах житлових кварталів Алеппо терористів з угруповання "Джабхат ан-Нусра".

Зазначається, що бойовики випустили боєприпаси з отруйними речовинами по кварталах, які розташовані поблизу від лінії зіткнення сирійської армії з бойовиками.

За останніми даними, кількість постраждалих зросло до 100 осіб, серед яких жінки і троє дітей. Очільник медичного департаменту Алеппо Зіяд Хадж Таха зауважив, що жертв вдалося уникнути завдяки своєчасним діям сирійських військових, які оперативно доправили людей з симптомами задухи до університетської лікарні "Халябі" та госпіталю "Ар-Разі".

Наразі ще нікого не виписали, лікарі та медперсонал продовжують надавати допомогу постраждалим. Стан двох підлітків, які раніше потрапили до відділення реанімації, зараз стабілізувався,

– заявив Зіяд Хадж Таха.

Боєприпаси з хлором впали на вулиці Ніл, де у вихідний день ввечері було багато людей, а також у сусідніх кварталах Ель-Халід і Джамі-ез-Захра.

Бойовики, що засіли у передмісті Алеппо, регулярно обстрілюють околиці та центр міста з мінометів та саморобних ракет.