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Щонайменше 8 людей загинуло та ще п'ятеро пропали безвісти внаслідок повеней у південній Італії

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Повінь в Італії заблокувала туристів в ущелині Реганелло
Повінь в Італії заблокувала туристів в ущелині Реганелло / Фото з відкритих джерел

Внаслідок сильних дощів затоплено ущелину Реганелло, в якій перебували туристи, в понеділок у південному регіоні Калабрії. Наразі повідомляється. що восьмеро людей загинули.

Про це повідомило регіональне видання ANSA.

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Представники місцевої влади зазначають, що наразі з ущелини Реганелло вдалося врятувати 23 людей. частина з них травмовані. Семеро осіб госпіталізовані, серед них 10-річний хлопчик, який отримав переохолодження.

Рятувальні служби не володіли інформацією про кількість можливих постраждалих на початку рятувальної операції, оскільки туристи вирушили до ущелини самотужки та без гідів. Наразі зазначається, що в двох організованих групах, що перебували у 12 кілометровій зоні ущелини Реганелло, було не менше 36 туристів, про це повідомило видання The New York Times.

Головна проблема в тому, що ми не знаємо, як багато людей постраждало внаслідок повені в ущелині,
– сказав голова цивільного захисту Калабрії Карло Тансі у інтерв'ю каналу Sky TG24.

На місці інциденту проводяться рятувальні заходи.

Теги: Жертви
Джерело: 24 Канал
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