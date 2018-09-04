Щорічно з України за кордон виїжджає близько мільйона громадян, – Клімкін

Глава зовнішньополітичного відомства вважає, що така негативна тенденція найближчим часом збережеться.

Про це повідомляє "УНІАН".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підкреслює, що кожного року з України за кордон виїжджає близько 1 мільйона громадян України. Про це дипломат сказав в ефірі одного з загальноукраїнських телеканалів.

"У нас дійсно катастрофічна ситуація. Приблизно мільйон українців виїжджають щороку. Ми вважаємо, що, на жаль, ця тенденція найближчим часом збережеться", – заявив Клімкін. Також він навів останні існуючі статистичні дані щодо тих українців, які проживають у Польщі. "Це 1 мільйон 400 тисяч українців", – сказав Клімкін.

"У Вроцлаві кажуть, що там польська і українська, якщо не 50 на 50, але так вже 30 на 70 (відсотків)", – додав він.

Як повідомляє сайт в Україні в ukrainianPeopleleaks.com, кожні 30 секунд країну залишає один українець в пошуках кращої роботи.