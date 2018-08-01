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Щури, бульбашки, м'які іграшки: що потрібно групі Die Antwoord для концерту в Києві

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Die Antwoord виступлять у Києві
Die Antwoord виступлять у Києві

Найскандальніша група сучасності Die Antwoord вперше виступить в Україні 6 серпня в київській Stereo Plaza.

Слава про гурт поширилася далеко за межі їх рідного Кейптауна. Практично кожен кліп Die Antwoord – це провокація, що викликає бурхливі обговорення, а іноді і обурення, що змушують YouTube видалити відео через надмірну відвертість.

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Стало відомо, що попросила в організаторів скандальні Die Antwoord. Наприклад, гримерку музикантів прикрасять плюшевим килимком і великими м'яким іграшками. Доповнювати антураж буде машина з мильними бульбашками, букети жовтих ромашок і гербер, а також різноманітні рослини – стоятимуть на підлозі або звисають зі стелі.

Щоб атмосфера була більш камерною, освітлення буде приглушеним з додаванням декоративних ефектів – зірки на стелі, півмісяць на стінах тощо. Також організатори повинні розставити свічки і сандалові пахощі.

Водночас для Die Antwoord в гримерках встановлять клітки з невеликими тваринами та комахами: зміями, ящірками, щурами, кониками та іншими гадами. Хто саме це буде, поки не знають навіть організатори.

Коли відбудеться концерт

Перший український концерт Die Antwoord відбудеться в Stereo Plaza 6 серпня. Під час нього група виконає найкращі пісні, а також композиції з майбутнього альбому "27", який, ймовірно, стане останнім в їхній дискографії. На концерт музиканти везуть з собою більше 30 костюмів.

Квитки: від 1599 гривень.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Концерти
Джерело: 24 Канал
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