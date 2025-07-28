А також у незаконному використанні майна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg та BBC.

Новини до теми "Мають в постелі по черзі": капелан Марк Сергеєв оскандалився висловлюваннями щодо жінок в армії

Що відомо про справу Ши Юнсіня?

В офіційній заяві монастиря зазначається, що Юнсіня підозрюють у розтраті майна, яке належало монастирю та порушенні монашої дисципліни. Йдеться про тривалі інтимні зв’язки з кількома жінками та наявність позашлюбних дітей.

За даними ЗМІ, Юнсінь також нібито отримував дорогі подарунки від компаній та місцевих органів влади, зокрема позашляховик Volkswagen та халат із золотою ниткою. На тлі цього Буддійська асоціація Китаю повідомила, що на час розслідування його позбавили свідоцтва про висвячення.

Така інформація викликала широкий резонанс у китайському суспільстві. Користувачі соцмереж дивуються, чому влада взялася за розслідування лише зараз – через майже 10 років після того, як учні монастиря вперше публічно звинуватили Юнсіня у зґвалтуванні, розтраті та незаконному батьківстві ще у 2015 році.

Однак за підсумками розслідування влада провінції Хенань не знайшла достатньо доказів і закрила справи: у 2015-му – щодо незаконного батьківства, а у 2017-му – щодо фінансових махінацій.

Зазначимо, що Юнсінь широко відомий тим, що перетворив Шаолінський монастир – уславлений завдяки фільму "Храм Шаоліню" (1982) – на один із найвпливовіших духовних осередків Китаю, а також на прибутковий культурний бренд.

До слова, раніше на Черкащині священника звинуватили у чаклунстві. Черкаська єпархія ПЦУ відсторонила його від проведення служінь, але частина громади стала на захист священнослужителя.