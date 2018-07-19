Шибениця для хабарників як спосіб самогубства: мера-антикорупціонера удруге арештували за хабар

Мер міста Сколе Володимир Москаль так хотів боротись з корупцією, що пропонував прилюдно судити хабарників на шибениці. Але сам попався на хабарі у 18 тисяч гривень. У березні 2018 його вже засудили на шість з половиною років. Москаль подав апеляцію, і поки її розглядали, продовжував виконувати свої обов'язки. 18 липня його затримали вдруге.

Міський голова Володимир Москаль придумав та намалював шибеницю, яка мала б стояти у райцентрі Сколе, що на Львівщині, як символ боротьби із корупцією. Звести шибеницю запропонував на центральній площі міста замість безіменного радянського пам'ятника.

Читайте також: На Львівщині затримали одного з міських голів: фото

Володимира Москаля затримали "на гарячому" під час земельних махінацій. Хоча досі мер спокійно продовжував виконувати свої обов'язки і переконувати, що у Сколе немає корупції. Цього разу злочинні дії зафіксовано не з готівкою, а під час земельних махінацій – переоформлення ділянки з місцевого підприємця на власну матір.



Затримання Володимира Москаля

Володимиру Москалю знову оголосили про підозру і закрили в ізоляторі тимчасового утримання. Незабаром суд має обрати для нього запобіжний захід. Як і минулого разу, Москалю інкримінують ту ж статтю Кримінального кодексу України, яка передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією усього майна.