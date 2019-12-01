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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Схід і Захід разом: курсанти зі Львова і Луганщини записали кліп про військо до Дня ЗСУ – відео

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      Львівські та Луганські ліцеїсти записали патріотичну пісню до Дня ЗСУ / скріншот з відео

      Львівські та луганські ліцеїсти записали пісню та кліп про те, що їх об'єднує – українську армію. Пісня "Армія моя" є подарунком українським воїнам до Дня Збройних сил України.

      Відеокліп опублікований на ютуб-сторінці Львівського військового ліцею імені Героїв Крут.

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      Пісню виконали курсанти львівського ліцею Юрій Салітицький і Олег Хомін, а також їхні побратими з ліцею "Кадетський корпус", що розташований у Кремінній, Іван Бондар та Андрій Ткалич.

      Пісня має патріотично-виховний характер, прославляє українське військо та закликає українців до єднання. Зокрема, у тексті є слова про "Єдину Україну-мати – від Луганська до Галичини".

      Патріотична пісня "Армія моя": дивіться відео

      Що відомо про День Збройних сил України?В Україні День Збройних сил щорічно відзначають 6 грудня – у день ухвалення закону про ЗСУ у 1991 році. Традиційно президент щороку вітає українських військових зі святом, наголошуючи на їх найвагомішому внеску у Незалежність України.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України LifeStyle Новини Луганська Збройні сили України Новини Львова Музика
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