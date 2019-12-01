Схід і Захід разом: курсанти зі Львова і Луганщини записали кліп про військо до Дня ЗСУ – відео

Львівські та луганські ліцеїсти записали пісню та кліп про те, що їх об'єднує – українську армію. Пісня "Армія моя" є подарунком українським воїнам до Дня Збройних сил України.

Відеокліп опублікований на ютуб-сторінці Львівського військового ліцею імені Героїв Крут.

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Пісню виконали курсанти львівського ліцею Юрій Салітицький і Олег Хомін, а також їхні побратими з ліцею "Кадетський корпус", що розташований у Кремінній, Іван Бондар та Андрій Ткалич.

Пісня має патріотично-виховний характер, прославляє українське військо та закликає українців до єднання. Зокрема, у тексті є слова про "Єдину Україну-мати – від Луганська до Галичини".

Патріотична пісня "Армія моя": дивіться відео

Що відомо про День Збройних сил України?В Україні День Збройних сил щорічно відзначають 6 грудня – у день ухвалення закону про ЗСУ у 1991 році. Традиційно президент щороку вітає українських військових зі святом, наголошуючи на їх найвагомішому внеску у Незалежність України.