"Восход Солар", яка належить китайцям, повністю погасила кредит перед державним "Укргазбанком"

ТОВ "Восход Солар", що входить до структури китайської державної корпорації CNBM, яке управляє сонячною електростанцією в Миколаївській області, повністю достроково погасило кредит перед державним "Укргазбанком".

Про це заявив Гендиректор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен в інтерв'ю "Українським новинам".

Нами було прийнято рішення про дострокове погашення кредиту ТОВ "Восход Солар" перед "Укргазбанком", що і було зроблено в квітні місяці. На даний момент кредит повністю погашений,

– зазначив він.

Таким чином, глава CNBM New Energy Engineering прокоментував заяви, які раніше з'явилися в ЗМІ про те, що "Восход Солар" нібито завдала збитків державному банку. Більш того, на підставі таких же звинувачень правоохоронні органи отримували в суді дозволу на арешт активів компанії за клопотанням ФК "Веста", незважаючи на те, що сам банк про таке збиток в правоохоронні органи не заявляв.

Зокрема, мова йшла про те, що "Восход Солар" нібито використовувала заставне майно по кредитній лінії в "Актив-Банку" для залучення нового кредиту в державному "Укргазбанку".

"Це не відповідає дійсності, і це легко перевірити, просто вивчивши заставні документи в "Актив-Банку" і "Укргазбанку". Передано в заставу різні модулі, які вироблені різними виробниками, з різними балансовими номерами, які абсолютно окремо враховуються на балансі підприємства. Банківські документи можна прочитати двозначно", – зазначає Юнджу Чен.

Таким чином, за його словами, заяви про збитки державному банку – "відверта явна брехня і наклеп", які використовуються опонентами компанії для введення в оману правоохоронних органів і судової системи. У тексті інтерв'ю також опублікована копія довідки банку про погашення кредиту.

Також Юнджу Чен прокоментував і поширену деякими ЗМІ інформацію про нібито підготовку ТОВ "Восход Солар" до банкрутства. "Проти "Восход Солар" подали в суд кілька кредиторів з метою стягнути заборгованість перед ними. Причиною, наскільки я знаю, є арешт наших рахунків і блокування діяльності. Наша група в Україні має заборгованість перед банками більше 250 млн євро і вся вона обслуговується і погашається в строк. Єдиною умовою погашення боргів є їх зрозуміла природа і причини виникнення. А не так, як у випадку з "Актив-банком" і ФК "Веста" – той борг був погашений за рахунок депозиту – саме тому наша позиція є чіткою і незмінною в цьому питанні", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше CNBM звинуватила Нацполіцію і СБУ в рейдерській атаці на її активи в Україні, зокрема, в спробі фізичного блокування роботи електростанції в Миколаївській області. ЗМІ пов'язують дії силовиків, а також рішення судів навколо цієї справи з інтересами підприємця російського походження Павла Фукса.