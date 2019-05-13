Східне парнерство: що це таке і як впливає на простих українців

Коли в розмові з друзями або колегами мова заходить про ЄС, зазвичай все зводиться до теми безвізового режиму. Але ж це далеко не все! Відносини між ЄС та Україною активно розвиваються. Зокрема – в рамках Східного партнерства, якому цьогоріч виповнилося 10 років. Звичайно, "безвіз" – один із найбільш значних результатів співпраці, але є й інші.

Наприклад, децентралізація, розвиток регіональної економіки та експорт. Вперше з моменту здобуття Україною незалежності ЄС став її найбільшим торговим партнером – на його частку припадає понад 42% усієї торгівлі країни.



Імпорт в Євросоюз перевищив імпорт в Росію

Вікіпедія каже, що Східне партнерство – це спільна ініціатива Європейського Союзу, його держав-членів та шести Східних країн-партнерів. Ця ініціатива регулює відносини ЄС з Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною: "Східне партнерство допомагає реалізації торговельних і економічних стратегій та угод між ЄС та його східноєвропейськими сусідами". Але що ця домовленість означає на практиці? Яку користь отримують від неї звичайні громадяни?

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Щоб відповісти на ці запитання, проект "Східне сусідство ЄС" зібрав деякі факти та статистику, які пояснюють, як саме Україна співпрацює з ЄС та яким чином ці відносини впливають на життя громадян вже сьогодні.

Східне партнерство об’єднує ЄС, його країни-члени та Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Республіку Молдова й Україну. Впродовж останніх десяти років партнери разом працювали над розвитком демократії, зміцненням економіки й державних структур, захищали навколишнє середовище, розвивали безпечне та надійне енергопостачання, а також рівні можливості для всіх. Усі ці зусилля спрямовані на загальне покращення якості життя громадян у країнах-партнерах.

Східне партнерство не означає членство в ЄС, але воно зближує країни з Європейським Союзом настiльки, наскільки кожна з країн цього хоче.

Вигода Європейського Союзу вкрай зрозуміла: надійні, безпечні та процвітаючі сусіди – запорука стабільності, безпеки й процвітання самого ЄС. Сильніша Україна – це й сильніший Європейський Союз. Як зазначив член Європейської Комісії з питань політики сусідства Йоганнес Ган, "ми повинні експортувати стабільність…, щоб не імпортувати нестабільність".



Йоганнес Ганн про вигоду для ЄС: "Експортувати стабільність, щоб не імпортувати нестабільність"

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Східне партнерство відкриває для українського та європейського бізнесу доступ до нових ринків та нових споживачів. Особливо цьому сприяють угоди про вільну торгівлю (глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною). Партнерство також відкриває нові можливості для туризму та освітніх обмінів. Молоді люди з України та ЄС тепер простіше можуть обмінюватися досвідом, подорожувати та спілкуватися.

Фонди ЄС, як внутрішні, так і зовнішні, – предмет жорсткого контролю та звітності з боку Європейської Комісії. Процедури контролю та аудиту налагоджені таким чином, щоб можна було максимально оцінити користь фінансованих проектів. Окрім цього, фінансовий аудит контролює, чи було витрачено гроші належним чином. Наприклад, коли фінансування отримує державний бюджет, гроші виділяються тільки тоді, коли виконуються всі необхідні умови, в тому числі й щодо звітності. ЄС не буде виділяти фінансування, поки не переконається, що всіх необхідних умов дотримано.

Боротьба з корупцією – одне з основних завдань співпраці ЄС із країнами-партнерами. Тому багато проектів ЄС спрямовані саме на посилення правової системи, прозорості та ефективного державного управління.



Боротьба з корупцією – одне із ключових завдань співпраці

Успішне інвестування європейських грошей сприяє зміцненню економіки й суспільства в кожній із країн та гарантує, що, наприклад, українці можуть повною мірою користуватися всіма перевагами отриманих Україною грошей.

Україна – пріоритетний партнер для Європейського Союзу. Це партнерство підкріплюється Угодою про асоціацію та глибоку й всеосяжну зону вільної торгівлі, яка набула чинності у 2017-му році. Це означає, що український експорт до Європейського Союзу постійно зростає (на 27% у 2017 році) – зараз частка ЄС у всій українській торгівлі становить більш ніж 42%.

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Окрім цього, українські компанії отримали кредити ЄС на суму майже 200 млн євро, що дозволило їм створити тисячі нових робочих місць.

Співпраця з ЄС допомогла скоротити бюрократичну тяганину для бізнесу та громадян, а також покращити обслуговування населення – в усіх областях країни було відкрито 27 нових центрів надання адміністративних послуг.



Чимало підприємців змогли отримати гранти від ЄС та відкрити свій бізнес

ЄС також надає підтримку переселенцям зі сходу України: 500 тисяч громадян отримали гранти ЄС, з них півтори тисячі осіб – це підприємці, які змогли відкрити власний бізнес.

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Українці можуть подорожувати, навчатися та підвищувати професійний рівень в ЄС. Відтоді як у червні 2017 року набув чинності безвізовий режим, жителі України здійснили майже 2 млн безвізових поїздок до ЄС, понад 7000 українських студентів та викладачів скористалися програмою обміну Erasmus+.

Усі ці можливості відкриті для кожного. Ось декілька прикладів. Фермер Андрій Сорока отримав від ЄС кредит з низькою відсотковою ставкою на модернізацію обладнання. Зараз він обробляє 300 гектарів землі, зміг підвищити зарплати та покращити умови працi на своїй фермі. Інший приклад – вчителька середньої школи з Новопілля (Криворізький район) Дарія Арцимєєва. Вона вивчає європейські методи викладання в школах:

Ми можемо показати українським дітям, що все можливо,

– каже Дарія.

Жителі невеликого мicта Жмеринки відчули користь від енергоефективності – міський бюджет заощадив 80 тисяч євро за рік на опаленні та електроенергії. Дві місцеві державні школи та два дитячі садки отримали фінансування ЄС на модернізацію – тепер і дітям взимку тепло, і батьки можуть заощаджувати.

Тетяна Дюжева через війну залишила рідний Луганськ. Через проблеми зі здоров’ям їй, мабуть, було ще важче, ніж іншим, влаштуватися на новому місці. Тетяна отримала підтримку ЄС на купівлю швейного обладнання – тепер вона має роботу та може забезпечити себе сама.

Сайт EU NEIGHBOURS відстежує та публікує інформацію про всі актуальні можливості, які пропонує ЄС. Що б це не було – навчальна поїздка для молодих професіоналів до Фінляндії, стажування в Європейському Парламенті, фінансування ініціатив у галузі енергоефективності, тренінг із цифрових технологій для громадських організацій чи семінар з маркетингу для малого бізнесу – ви зможете знайти всі можливості в спеціальному розділі сайту EU NEIGHBOURS.

Якщо ви – представник малого бізнесу чи підприємець, рекомендуємо заглянути на сайт EU4Business. Молодим людям, які цікавляться обмінами та освітою в ЄС, варто ознайомитися зі сторінкою Національного офісу Erasmus+ в Україні. Також стежте за інформацією на сайті Представництва ЄС в Україні та на його сторінках у соціальних мережах.

За останнє десятиріччя завдяки зусиллям ЄС та України зросла торгівля, відкрилися кордони, було запущено механізми економічного розвитку та покращення якості життя для українців.

Але ще багато чого необхідно зробити: ЄС та його східні партнери визначили 20 ключових цілей, які мають бути досягнуті вже до наступного року – і в енергетиці, і в транспорті, і в підтримці громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, і ще багато інших позитивних змін.