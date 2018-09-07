Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі

На окуповану територію дістатися можна зі "швидкістю світла" і без жодних перевірок, якщо купити правильний квиток, навіть блокпости – не перепона.

Нерегулярні міжміські перевезення – доволі прибутковий бізнес, а коли йдеться про маршрути у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил тариф зростає у кілька разів, відповідно до цього і маржа.

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Є лише одна незручність у сполученні між прифронтовими містами – блокпости. Кожен, хто перетинає лінію розмежування, має пройти контроль. Такі перевірки часом займають по кілька годин. Але якщо ви придбаєте квиток на спеціальний рейс, то зекономите купу часу і експресом дістанетесь до окупованих міст.

А на окупованих територіях автобуси – єдиний транспорт. Іншого просто немає, залізничне сполучення з Донецьком і Луганськом давно припинено. Тож попит на маршрутки величезний.

Володимир Усов – власник одного із найбільших автотранспортних підприємств Сєвєродонецька, він не приховує, що його бізнес на маршрутках прибутковий, але зараз потерпає від конкурентів. Ті переманюють пасажирів, бо вигадали новий сервіс – безконтрольний проїзд блокпостів, без черг і перевірок.

Зараз на шляху до Станиці Луганської – крайнього населеного пункту – за яким вже окупований Луганськ, експресом через пункти огляду можна спокійно проїхати на звичайній пасажирській маршрутці. Тут немає годинних черг на блокпостах, а перевірка триває півхвилини.

Нерегулярні маршрути не перевіряють, просто проходить перевіряючий, вітається з водієм і автобус безперешкодно переїжджає. Перевірка не здійснюється, і що везе пасажир в транспортних засобах нікого не хвилює,

– сказала заступниця директора з юридичних питань управління автобусних станцій у Луганській області Вікторія Спільник.

Нерегулярні перевізники поставили на маршрут комфортні мікроавтобуси. Тут і зручні сидіння, і кондиціонери, але найголовніше – час у дорозі. Вони проходять блокпости без контролю, тому й відбою від клієнтів нема.

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За даними Вікторії Спільник, в Станиці Луганській на сьогодні розташовано КПВВ, який щоденно перетинають від 5 до 10 тисяч людей, близько 90% цих людей користуються послугами нерегулярних перевізників.



Контрольно -пропускний пункт

Не перевіряють повністю транспорт на блокпостах, тому що на перевірку кожної машини можуть йти години.

Ігор Труфанов – підприємець, здійснює нерегулярні перевезення до Станиці Луганської 2 рази на тиждень, має страховку та відповідні документи на маршрут, все по закону. Чоловік запевняє: лояльність військових та поліції на блокпостах невипадкова. Два роки тому негласно усім нерегулярним перевізникам запропонували заплатити за "волю на дорозі". Він відмовився, а от ті, хто погодився, досі їздять без проблем.

Схема була створена старшим інспектором Головного управління Національної поліції в Луганській області Євгеном Ігнатьєвим, який зараз знаходиться під слідством. Також до неї причетний в.о. "Укртрансбезпеки" Голуб Олег, старший інспектор цього ж підприємства Максим Ладигін, працівник поліції Євген Ігнатьєв, який там збирав безпосередньо всі ці побори,

– розповів Труфанов.

В місяць люди платили 6 тисяч гривень з одного автомобіля, незалежно від того, чи є документи. І таким чином здійснювали перевезення.

За словами прес-офіцера Національної гвардії у складі ООС Олексія Павлюка, підрозділи Нацгвардії зі складу Об’єднаних сил, які проводять службу на блокпостах, проводять огляд усіх без виключення транспортних засобів, а також перевіряють документи водіїв та пасажирів.

"За час проведення ООС випадків проїзду нелегальними – чорними перевізниками через блокпости Нацгвардії зафіксовано не було", – запевнив Павлюк.

Ображені перевізники, яких рішенням облради усунули з маршруту, в один голос стверджують, що монополія комунального перевізника та така лояльність до нього на блокпостах – речі взаємопов'язані.

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На крайніх блокпостах біля ОРДЛО людей перевіряють, але, є один момент, всі їдуть з сумками, якимись приладами, перевірка у більшості випадків здійснюється поверхово і це кажуть самі жителі окупованих районів, тому перетнути кордон з "ДНР" чи "ЛНР" з, так би мовити, "подарунком" можливо.

Про те, як журналіст проїхався в громадському транспорті зі зброєю – дивіться у програмі.