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Шимків звільнився з посади заступника голови Адміністрації Президента України

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Шимківа звільнено з АПУ
Шимківа звільнено з АПУ / Day.kyiv.ua

Заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків 31 серпня на брифінгу заявив, що звільнився із займаної посади. Водночас на сайті глави держави з'явився відповідний указ про звільнення Шимківа.

"Звільнити Шимківа Дмитра Анатолійовича з посади заступника глави Адміністрації Президента України", – мовиться в указі №265/2018 від 31 серпня.

"Сьогодні ключові реформи запущені, 3G і 4G розпочали свою роботу... Було виконано 323 рішення, 81% цих рішень було виконано... Я вирішив повернутися до того, що надихає мене – до бізнесу", – прокоментував своє звільнення Шимків, повідомляє РБК-Україна.

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Зазначимо, що у 2014 році Шимків обіймав посаду генерального директора компанії "Microsoft Україна", але в липні оголосив про своє звільнення. На цій посаді Шимків пропрацював 5 років.

Водночас своїм указом №266/2018 президент Петро Порошенко призначив на посаду заступника голови АПУ Сергія Марченка.

"Призначити Марченка Сергія Михайловича заступником глави Адміністрації Президента України", – сказано в указі.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Адміністрація Президента
Джерело: 24 канал
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