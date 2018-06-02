Шість гігієнічних засобів, якими не можна ділитися

Є такі гігієнічні засоби, на які правило ввічливості не поширюється. Ними краще не ділитись з друзями та близькими, бо це може спровокувати небезпечну інфекцію.

Одним з таких предметів є рушник, передає Ukrhealth. Через нього можна підчепити різні інфекції, зокрема, кон’юнктивіт чи гонорею.

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Якщо ви не дома, то краще уникати користування твердим милом у громадських місцях. Через таке "загальне" мило можна заразитись стафілококовою інфекцією, яка є стійкою до дії антибіотиків. Хоч і очищаюча формула мила знижує ризик передачі мікробів, краще користуватися рідким милом.

Через тверде мило можна заразитись стафілококовою інфекцією

Не позичати нікому своєї бритви – цілком очевидна річ. Адже через леза бритви можна отримати гепатит В і С та ВІЛ. Також існує ризик передачі грибкових інфекцій, зокрема, трихофітії (стригучий лишай) та бактеріальних інфекцій.

Використання вашої зубної щітки навіть між чоловіком та дружиною створює реальний ризик зараження інфекцією, що передається через кров.

Ножиці та щипчики для нігтів можуть "подарувати" грибок нігтів та інфекції, які передаються через кров.

При використанні кулькових дезодорантів частина бактерій залишається на самій кульці, а ще там після користування можуть залишитись відмерлі клітини шкіри і волосся в області пахв. Зі слів науковців, це може викликати напад нудоти.

Спільне використанні кулькових дезодорантів може викликати напад нудоти