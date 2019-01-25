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      Шість манер, яких варто навчити дітей

      427 Читать новость на русском
      Які 6 манер повинна знати дитина
      Які 6 манер повинна знати дитина / thepragmaticparent.com

      Гарні манери і ввічливість не залишилися у минулому столітті. Вони і досі актуальні у наш час. Вони допомагають створити стабільну та комфортну атмосферу, яка потрібна дітям для дорослішання.

      Педагог, дослідник в коледжі Санта-Марія в Західній Австралії Лінда Стейд переконана, що гарні манери допомагають загладити гострі кути і пом'якшити соціальний дискомфорт.

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      До прикладу, потиск руки допоможе під час знайомства з іншими людьми позбутися незручності, якщо людина не знає, як себе вести, пише WOMO.

      1. Привітання

      Коли у дитини сформована звичка вітання через наслідування батьків, це допомагає їй правильно поводитися, коли є незнайомці. Дитина спокійна, вона знає, що говорити та робити.

      Навчіть дитину вітатися з незнайомими людьми
      Навчіть дитину вітатися з незнайомими людьми

      2. Пунктуальність

      Люди укладають певний договір, коли призначають зустріч на конкретну годину. Коли одна людина запізнюється, то цей договір порушується.

      Дитина повинна знати, що запізнення іноді неминучі, а іноді вони виникають через неправильно спланований час або людині байдуже на власне спізнення. Порушення цього договору може дратувати інших людей, тому пунктуальність стане у пригоді дітям.

      3. "Спасибі" і "будь ласка"

      Такі прості слова можуть зміцнити зв’язки між людьми. Вони показують, що ви поважаєте інших і є взаємозалежними. Людині важливо, щоб її зусилля оцінили навіть таким простим та коротким словом.

      Слова вдячності можуть зміцнити зв’язки між людьми
      Слова вдячності можуть зміцнити зв’язки між людьми

      4. Телефонний етикет

      Цього правила не вистачає навіть дорослим. Воно полягає у тому, щоб відкласти свій телефон, коли є поруч жива людина, з якою можна поговорити. У іншому випадку людина показує, що для неї важливий лише гаджет, а інші люди менш важливі. Якщо батьки не навчать цього правила своїх дітей, то останнім буде складно зав’язувати справжні відносини в реальному житті.

      5. Вибачення

      Навчіть дитину, що вибачення – це обіцянка майбутнього. Вибачення – це як ви будете поводитися далі, після того, як визнали проблему і взяли свою частину відповідальності за неї.

      Дитина повинна знати, що вибачення – це обіцянка майбутнього
      Дитина повинна знати, що вибачення – це обіцянка майбутнього

      6. Знайомити людей

      Батьки мають навчити дітей знайомити їх зі своїми друзями, щоб уникнути незручних моментів. Якщо рано почнеться навчання у цьому умінні, то воно збереже роки сорому і дискомфорту дітям.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Діти
      Джерело: 24 Канал
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