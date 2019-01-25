Шість манер, яких варто навчити дітей

Гарні манери і ввічливість не залишилися у минулому столітті. Вони і досі актуальні у наш час. Вони допомагають створити стабільну та комфортну атмосферу, яка потрібна дітям для дорослішання.

Педагог, дослідник в коледжі Санта-Марія в Західній Австралії Лінда Стейд переконана, що гарні манери допомагають загладити гострі кути і пом'якшити соціальний дискомфорт.

Читайте також: Температура у дитини: коли і як збивати високу температуру

До прикладу, потиск руки допоможе під час знайомства з іншими людьми позбутися незручності, якщо людина не знає, як себе вести, пише WOMO.

1. Привітання

Коли у дитини сформована звичка вітання через наслідування батьків, це допомагає їй правильно поводитися, коли є незнайомці. Дитина спокійна, вона знає, що говорити та робити.



Навчіть дитину вітатися з незнайомими людьми

2. Пунктуальність

Люди укладають певний договір, коли призначають зустріч на конкретну годину. Коли одна людина запізнюється, то цей договір порушується.

Дитина повинна знати, що запізнення іноді неминучі, а іноді вони виникають через неправильно спланований час або людині байдуже на власне спізнення. Порушення цього договору може дратувати інших людей, тому пунктуальність стане у пригоді дітям.

3. "Спасибі" і "будь ласка"

Такі прості слова можуть зміцнити зв’язки між людьми. Вони показують, що ви поважаєте інших і є взаємозалежними. Людині важливо, щоб її зусилля оцінили навіть таким простим та коротким словом.



Слова вдячності можуть зміцнити зв’язки між людьми

4. Телефонний етикет

Цього правила не вистачає навіть дорослим. Воно полягає у тому, щоб відкласти свій телефон, коли є поруч жива людина, з якою можна поговорити. У іншому випадку людина показує, що для неї важливий лише гаджет, а інші люди менш важливі. Якщо батьки не навчать цього правила своїх дітей, то останнім буде складно зав’язувати справжні відносини в реальному житті.

5. Вибачення

Навчіть дитину, що вибачення – це обіцянка майбутнього. Вибачення – це як ви будете поводитися далі, після того, як визнали проблему і взяли свою частину відповідальності за неї.



Дитина повинна знати, що вибачення – це обіцянка майбутнього

6. Знайомити людей

Батьки мають навчити дітей знайомити їх зі своїми друзями, щоб уникнути незручних моментів. Якщо рано почнеться навчання у цьому умінні, то воно збереже роки сорому і дискомфорту дітям.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.