Шість монахів Києво-Печерської лаври одужали від коронавірусу: скільки там ще хворих

Києво-Печерська лавра стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу в Києві. При цьому заразилися не лише ченці, але й парафіянин. Та є й хороші новини.

Як повідомили у Києво-Печерській лаврі, після проходження лікування лаври повертаються шість монахів і послушників монастиря.

"Стан здоров’я всіх видужалих задовільний, і з часом вони повернуться до виконання покладених на них послухів. На даний час вони почуваються набагато краще, немає високої температури. Вони будуть перебувати у спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санепіднагляду в місті Києві. За здоров’ям братії будуть постійно спостерігати лікарі", – йдеться на сайті лаври.

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Там також підтвердили смерть монаха Никодима з Почаївської лаври. Однак не вказують, чи його смерть пов'язана з COVID-19.

Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: головне

Ще 6 квітня стало відомо про чотири випадки коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Тоді у всьому Києву було зафіксовано 267 випадків інфекції.

Згодом інфекція стала стрімко поширюватися в лаврі. Вже 10 квітня було відомо про щонайменше 90 інфікованих. А 14 квітня стало відомо про сотню інфікованих. Хоча за даними журналістки Тетяни Деркач, там вже понад 130 інфікованих.

Госпіталізували з підозрою на коронавірус і скандального настоятеля Києво-Печерської лаври Павла.

Серед інфікованих – 14 семінаристів та 3 викладачі Київської духовної академії та семінарії, що на території лаври. Серед інфікованих і ректор семінарії єпископ Сильвестр, який і може бути джерелом зараження серед семінаристів.

Про те, що інфікованих може бути значно більше, погоджуються і в Київській міській державній адміністрації. Все через те, що керівництво УПЦ (МП) не дуже йде на контакт з міською владою в цьому питанні.

Саму лавру ще 13 квітня закрили на карантин.

Першим в лаврі помер Нектарій 12 квітня. В УПЦ (МП) заперечують інформацію, що він помер від коронавірусу. Та вже наступного дня, 13 квітня, помер ще один монах Никодим, в якого була підозра на COVID-19.