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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Шість монахів Києво-Печерської лаври одужали від коронавірусу: скільки там ще хворих

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      Монахи Києво-Печерської лаври одужали / сайт Києво-Печерської лаври

      Києво-Печерська лавра стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу в Києві. При цьому заразилися не лише ченці, але й парафіянин. Та є й хороші новини.

      Як повідомили у Києво-Печерській лаврі, після проходження лікування лаври повертаються шість монахів і послушників монастиря.

      "Стан здоров’я всіх видужалих задовільний, і з часом вони повернуться до виконання покладених на них послухів. На даний час вони почуваються набагато краще, немає високої температури. Вони будуть перебувати у спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санепіднагляду в місті Києві. За здоров’ям братії будуть постійно спостерігати лікарі", – йдеться на сайті лаври.

      Оце так Труна в мішку, гробарі – в спецкостюмах: як поховали монаха Нектарія з лаври

      Там також підтвердили смерть монаха Никодима з Почаївської лаври. Однак не вказують, чи його смерть пов'язана з COVID-19.

      Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: головне

      • Згодом інфекція стала стрімко поширюватися в лаврі. Вже 10 квітня було відомо про щонайменше 90 інфікованих. А 14 квітня стало відомо про сотню інфікованих. Хоча за даними журналістки Тетяни Деркач, там вже понад 130 інфікованих. 
      • Госпіталізували з підозрою на коронавірус і скандального настоятеля Києво-Печерської лаври Павла.
      • Про те, що інфікованих може бути значно більше, погоджуються і в Київській міській державній адміністрації. Все через те, що керівництво УПЦ (МП) не дуже йде на контакт з міською владою в цьому питанні.
      • Першим в лаврі помер Нектарій 12 квітня. В УПЦ (МП) заперечують інформацію, що він помер від коронавірусу. Та вже наступного дня, 13 квітня, помер ще один монах Никодим, в якого була підозра на COVID-19.

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини Києва Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Києво-Печерська лавра
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