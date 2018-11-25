Шість поранених та два захоплені кораблі: оновлена інформація щодо ситуації в Азовському морі

За даними прес-центру командування ВМС ЗС України станом на 22:20 неділі, 25 листопада, російськими військовим вдалося захопити малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу". Шестеро українських військових отримали поранення.

Зазначається, що захоплені українські кораблі буксируються.

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У той час малий броньований артилерійський катер "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів.

Нагадаємо, два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ та "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Однак у неділю, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Згодом у Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.