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Шість типажів чоловіків, з якими не варто створювати сім'ю

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6 типажів чоловіків, з якими не варто створювати сім'ю
6 типажів чоловіків, з якими не варто створювати сім'ю / kontentnik.ru

Існує безліч типажів чоловіків, які ідеально проявляють себе на ранніх стадіях стосунків. Та не всі вони хочуть одружуватись та створювати міцну щасливу сім'ю. Втім, як і жінки.

Часто буває так, що люди зустрічаються, планують спільне життя, а потім виявляється, що перед вами зовсім інша людина, передає Нeadinsider.

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Зі слів психологів, існує шість типажів чоловіків, які не готові для створення сім'ї.

1. Мамин синочок – такі хлопці найчастіше чекають від стосунків того, що ви станете йому другою мамою, а це аж ніяк не пріоритетне місце в його житті для вас.

via GIPHY

2. "Центр всесвіту" – якщо чоловік говорить, що шлюб "поневолює" його, то найімовірніше, у сім'ї він нехтуватиме вашою думкою, намагаючись самоствердитися і довести, хто тут "центр всесвіту".

3. Знайомство з родиною – чоловіки, які настійно намагаються звести дівчину зі своєю власною родиною, навіть якщо у дівчини не надто склалось знайомство з його сім'єю, обіцяють страждання. Тож варто провести чіткі межі між ріднею і вами. 

4. Марнотрати – якщо чоловік дозволяє собі сорочку за кілька тисяч гривень, але не має грошей на вечерю, то це свідчить про невірне розставляння пріоритетів.

5. Якщо чоловік із задоволенням вислуховує історії про ваші успіхи, а коли ви говорите про невдачі – намагається щезнути, це саме він зробить і у подружньому житті.

6. Чоловік, за якого вам трохи соромно, коли ви поруч на очах у інших людей. Якщо ви відчуваєте себе з ним некомфортно у суспільстві – не варто продовжувати такі стосунки. 

via GIPHY

Поважайте себе і будьте уважні, адже розірвати стосунки може кожен, а вибудувати надійні значно важче.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Психологія Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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