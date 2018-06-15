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Шість тисяч глядачів не прийшли на матч Чемпіонату світу у Єкатеринбурзі

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Порожні трибуни на стадіоні в Єкатеринбурзі
Порожні трибуни на стадіоні в Єкатеринбурзі

Невеликий стадіон в Єкатеринбурзі, який за час Чемпіонату світу з футболу розширили до 33 тисяч, на матчі збірних Єгипту та Уругваю, "сіяв" порожніми місцями. Таких виявилося чимало. І тепер цим розбиратиметься ФІФА.

Офіційно на матчі було присутні лише 27 тисяч уболівальників. Хоча перед тим було заявлено, що всі 33 тисячі квитків на цю гру продані.

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Варто зазначити, що стадіон в Єкатеринбурзі дещо дивної конструкції – на час Чемпіонату світу його розширили, встановивши сектора за воротами, які виходять за межі самого стадіону.

Порожні місця і сектора за межами стадіону у Єкатеринбурзі

Відтак причину, чому на матчі було менше глядачів, аніж реалізовано квитків, дослідуватиме ФІФА.

Варто зазначити, що на цьому стадіоні ще відбудуться ще три матчі групового турніру – 21 червня Франція – Перу, 24 червня Японія – Сенегал та 27 червня Мексика – Швеція.

Сам матч закінчився перемогою Уругваю.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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