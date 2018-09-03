Шість звичок, які допоможуть стати щасливішими

Вчені з Гарварду провели дослідження, у ходу якого виокремили кілька звичок, які позитивно вплинуть на тривалість життя, рівень щастя та здоров’я.

В експерименті взяли участь 800 людей, пише My Domaine. Вони впродовж їхнього життя спостерігали за їхніми звичками, щоб вивчити фактори. які добре впливають на самопочуття.

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1. Відмова від куріння та алкоголю

Ці звички прискорюють старіння, негативно впливають на фізичному та психічному здоров’ю респондентів.

2. Дитинство

Експеримент показав, що у тих людей, які мали щасливе дитинство, було більше шансів досягти успіху у майбутньому. А от ті діти, яких недолюблювали в дитинстві, мали можливість підвищити рівень щастя за допомогою люблячого партнера або близького друга.



Щасливо дитинство – щасливе життя

3. Вміння розв'язувати проблеми

Людина стає нещасливою, коли звинувачує інших у своїх проблемах та надає перевагу пасивно-агресивній поведінці. Такі дії спричиняють депресію. Щоб збільшити рівень щастя необхідно дивитися на проблеми з гумором та оптимізмом.

4. Емоційна інтелігентність

Більше шансів прожити щасливе життя мали ті, які вміли знаходити спільну мову зі співрозмовниками. А щоб підвищити рівень щастя, дослідники встановили, що необхідно знаходити нових друзів та часто спілкуватися з людьми.

5. Освіта

більш щасливими себе відчували ті учасники експерименту, які здобули вищу освіту, ніж ті, хто не закінчив вищий навчальний заклад.



Освіта – елемент щастя

6. Бажання допомагати іншим

Вчені з Гарварду встановили: люди, які безкорисливо допомагали іншим людям були у 6 разів щасливішими ніж ті, хто цього не робив.

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