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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Шизофренія може бути більш небезпечною, ніж здається, – вчені

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Шизофренія (ілюстрація)
Шизофренія (ілюстрація) / davolash.uz

Британські вчені дослідили, що шизофренія і психози зачіпають не лише мислення і емоційні реакції. Таке захворювання негативно впливає на багатьох органах організму.

Люди, які страждають від цього недугу, живуть на 10-12 років менше, ніж ті, які не мають шизофренії, пише Molecular Psychiatry. До прикладу, деякі ліки пов’язують з набором маси тіла та підвищеним ризиком цукрового діабету.

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Вчені з Лондона відібрали 165 статей, присвячених первинному психотичному епізоду (ППЕ) – різні порушення психічних функцій у пацієнтів, які раніше не зверталися до лікаря-фахівця. ППЕ може включати галюцинації, "голоси", марення і порушення поведінки, що не піддаються контролю.

Науковці провели дослідження методом "випадок-контроль": порівняли порушення роботи декількох систем організму у пацієнтів з ППЕ і контрольної групи людей без нього. Дослідники брали до уваги два типи порушень: розлади центральної нервової системи і відхилення від норми в роботі інших систем – серцево-судинної та імунної.



З'ясувалося, що у пацієнтів з ППЕ всі ці порушення зустрічалися частіше, ніж у контрольної групи. Величина ефекту (effect size) виявилася приблизно однаковою для розладів функцій мозку і інших органів тіла. Такий зв'язок знайшли і у тих, хто ще не почав вживати ліки проти шизофренії.

Тому вчені переконані, що шизофренію слід розглядати як захворювання, що вражає все тіло пацієнта, а не тільки його нервову систему.

До слова, життя у великому місті супроводжується постійними перегонами за успіхом – бути кращим, заробляти більше. А разом з заторами, поїздками у переповненому громадському транспорті та іншим може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

Що таке шизофренія? Це психічне захворювання з тривалим хронічним прогредієнтним перебігом. Воно супроводжується роздвоєнням психічних процесів та змінами особистості, що наростають.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Психологія Діабет
Джерело: 24 Канал
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