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"Шкідливо для здоров’я": експерт пояснила, як в Україні процвітає небезпечна галузь

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Інтенсивне тваринництво небезпечне для людей та довкілля
Інтенсивне тваринництво небезпечне для людей та довкілля

В Україні процвітає інтенсивне тваринництво, яке визнали однією з найбільш небезпечних для довкілля та здоров’я населення.

Про це розповів експертка з екологізації сільського господарства, ГО "Екодія" Анною Даниляк, повідомляє "Громадське радіо".

За її словами, ситуація з "Гаврилівськими курчатами" – це прецедент, такого досі не біло в Україні. Проте вона наголосила, що проблема системна і не є типовою тільки цього підприємства.

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Даниляк відзначила, що великі ферми та птахофабрики наносять величезну шкоду і при цьому їх ніхто не контролює.

Справа в тому, що виробництво настільки інтенсивне і сконцентроване в одному місці, що неможливо все це утилізувати і переробити у безпечний спосіб,
– додала експертка.

Вона відзначила, що в ЄС настільки інтенсивних і концентрованих птахофабрик немає, оскільки там діють регулятивні заходи, які просто унеможливлюють спорудження настільки масштабних комплексів.

"Гаврилівські курчата" одночасно утримують близько мільйону курчат, для порівняння – тільки в одному комплексі на Вінниччині утримується 1,5 мільйона курчат. А таких комплексів є 12, і ще 10 вони будують. Тобто це 12 ділянок, де вирощується одночасно по 1,5 мільйона. І все в одному місці", – роз’яснила Даниляк.

Вона додала, що схоже за масштабами інтенсивне тваринництво існує хіба що у США, "де можна розмістити подалі від населених пунктів такі великі виробничі потужності".

Теги: Новини України світ тварин Екологія
Джерело: 24 Канал
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