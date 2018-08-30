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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Шкільне перемир'я": бойовики 4 рази обстріляли українських військових

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Бойовики на Донбасі застосували кулемети, стрілецьку зброю та гранатомет
Бойовики на Донбасі застосували кулемети, стрілецьку зброю та гранатомет / Фото з відкритих джерел

Від початку доби російські бойовики на Донбасі 4 рази застосували проти українських військових кулемети, стрілецьку зброю та гранатомет.

Про це повідомляє прес-служба Операція об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Протягом дня під обстріли потрапили позиції українських військ у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Павлопіль та Водяне.

Російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню... Втрат серед особового складу Об’єднаних сил під час обстрілів не допущено,
– йдеться у повідомленні.

Бойовики вели прицільний вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, не застосовували.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 29 серпня, російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Теги: Війна на Донбасі Збройні Сили України Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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