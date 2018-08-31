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"Шкільне перемир'я" на Донбасі: бойовики стріляють з гранатометів та кулеметів

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Бойовики обстрілюють українські позиції з гранатометів та кулеметів
Бойовики обстрілюють українські позиції з гранатометів та кулеметів / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 31 серпня, проросійські бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі з гранатометів та кулеметів.

Про це повідомляє прес-служба Операція об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Протягом дня під обстріли потрапили позиції українських військ поблизу населених пунктів Кримське, Старогнатівка, Водяне та Павлопіль.

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося,
– йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає, зазначають у прес-центрі. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 30 серпня російські бойовики на Донбасі 4 рази застосували проти українських військових кулемети, стрілецьку зброю та гранатомет.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини політики Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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