Шкільний автобус впав в ущелину, багато жертв
Через падіння шкільного автобусу в ущелину в Індії загинули 29 людей, 26 з яких – діти.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Всі загиблі діти були віком молодше 10 років. Також загинули двоє вчителів і водій автобуса.
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При цьому кількість жертв може зрости, оскільки багато учнів залишаються заблокованими серед уламків автобуса.
Автобус впав в ущелину в індійському штаті Хімачал-Прадеш.
Джерело: 24 Канал
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