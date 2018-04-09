Шкільний автобус впав в ущелину, багато жертв

Через падіння шкільного автобусу в ущелину в Індії загинули 29 людей, 26 з яких – діти.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Всі загиблі діти були віком молодше 10 років. Також загинули двоє вчителів і водій автобуса.

Читайте також: Окупанти назвали імовірну причину жахливої ДТП на переїзді у Криму

При цьому кількість жертв може зрости, оскільки багато учнів залишаються заблокованими серед уламків автобуса.

Автобус впав в ущелину в індійському штаті Хімачал-Прадеш.